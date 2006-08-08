Александр Лукашенко: "Нашим главным приоритетом было и остается создание полноценного Союзного государства"

Деятельность представителей Беларуси в межгосударственных органах должна быть эффективной и всегда нацеленной на конкретный результат. От них в немалой степени зависит реальное движение процессов интеграции и соблюдение белорусских интересов. На этот факт обратил особое внимание глава государства Александр Лукашенко на совещании с назначенными представителями Республики Беларусь в межгосударственных органах.

Президент отметил необходимость разработать систему оценки деятельности представителей нашей республики. "Реализуя свои функции, всегда помните, что вы в первую очередь представители Беларуси в межгосударственных органах, а не, как говорят, международные чиновники. Вы должны заниматься конкретными вопросами, которые будут способствовать расцвету и подъему экономики Беларуси, улучшению жизни людей", - подчеркнул Александр Лукашенко, обращаясь к участникам встречи.

Президент напомнил, что вопросы координации деятельности представителей Беларуси в исполнительных органах Союзного государства, ЕврАзЭС и ОДКБ были возложены на посла в Российской Федерации Василия Долголева. Глава государства подчеркнул, что от Василия Долголева ждет целенаправленной и настойчивой работы с правительством, Администрацией Президента, министерствами и ведомствами по реализации договоренностей в рамках этих международных структур.

"Нашим главным приоритетом было и остается создание полноценного Союзного государства. Как бы ни спекулировали на этой теме различные горе-политики, Беларусь не потеряет свой суверенитет", - заявил Александр Лукашенко и добавил, что Беларусь и Россия вместе строят единый союз на равноправных условиях.

Правовой основой единения Беларуси и России являются Договор о создании Союзного государства и Программа действий по реализации Договора. Главная задача Постоянного комитета - проведение целенаправленной работы по исполнению этих ключевых документов, обеспечивающих основной принцип Союзного государства - равные условия для субъектов хозяйствования и равные права для граждан двух стран, отметил белорусский лидер.

Президент подверг критике работу в информационной сфере: необходимо более системно информировать белорусов и россиян о преимуществах Союзного государства и достижениях двух стран в различных областях.

Актуальными, по мнению Александра Лукашенко, являются вопросы развития таможенной инфраструктуры, которая, с одной стороны, должна стать визитной карточкой Союзного государства, а с другой - надежной преградой для проникновения внешних трансграничных угроз. Глава государства добавил также, что для реального поступательного движения в строительстве Союзного государства нужно повышать спрос и с исполнительных органов власти двух стран. "Необходимо добиваться своевременного и полного исполнения принятых решений и достигнутых договоренностей", - сказал белорусский лидер.

Касаясь в целом участия нашей республики в интеграционных объединениях, Александр Лукашенко заявил: Беларусь является наиболее последовательным и активным двигателем евразийской интеграции. По его словам, результаты недавних саммитов Евразийского экономического сообщества и Организации Договора о коллективной безопасности в Минске - самое убедительное тому подтверждение. "Время показывает, что эти организации способны быть эффективно работающими интеграционными центрами, привлекательными для других", - считает Александр Лукашенко.

По оценке Президента, ЕврАзЭС становится реальным экономическим союзом, с которым начинают считаться партнеры на Западе и Востоке. Огромный экономический, энергетический и человеческий потенциал стран-участниц Сообщества в перспективе может превратить ЕврАзЭС в серьезного игрока в международных экономических и политических процессах. И здесь главным направлением деятельности остается формирование полноценного Таможенного союза, подчеркнул белорусский лидер.

По мнению Александра Лукашенко, ОДКБ должна заявить о себе как самостоятельный субъект международных отношений и, самое главное, обеспечивать безопасность входящих в нее государств. Глава государства констатировал наличие в организации ряда проблемных вопросов. Вместе с тем Президент подчеркнул, что ОДКБ стала полноправным участником системы обеспечения международной безопасности. "Наш интерес здесь и наше участие - группировка белорусско-российских войск на западном направлении. Это наша зона ответственности в ОДКБ. Прежде всего здесь мы будем предпринимать усилия для обеспечения безопасности государств, входящих в ОДКБ", - отметил Александр Лукашенко.

При этом он заявил: "мы не будем являться сторонними наблюдателями и других мероприятий, которые не противоречат нашей Конституции, в иных регионах - в Азии, России и т.д.".

По мнению Президента, эффективность ОДКБ во многом зависит от способности ее государств-участников оперативно выработать единый подход, от готовности предпринять согласованные действия. "Поэтому мы ожидаем от наших представителей в ОДКБ активной работы по дальнейшему повышению степени внешнеполитической координации", - сказал глава государства.

Нынешняя обстановка в мире подтверждает исключительно важное значение учредительных и опережающих инструментов реагирования, поэтому совершенствование информационно-аналитической работы - один из главных элементов развития организации, считает Президент.

Среди иных приоритетов деятельности ОДКБ - создание и развитие системы реагирования на чрезвычайные ситуации, а также решение вопросов военно-технического сотрудничества, констатировал белорусский лидер.

На совещании были обсуждены задачи, которые предстоит решать представителям Беларуси в различных межгосударственных органах.

Заместитель премьер-министра Беларуси Андрей Кобяков представил подробный анализ деятельности интеграционных структур на постсоветском пространстве. При этом было отмечено, что союз Беларуси и России - наиболее развитое интеграционное объединение на территории СНГ, дающее нашей республике максимальную отдачу от участия. Вице-премьер выразил убежденность, что нынешний состав представителей Беларуси при межгосударственных структурах наиболее сильный. Однако ему еще предстоит сформироваться как единая команда.

Чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Российской Федерации, постоянный представитель Беларуси при Евразийском экономическом сообществе по совместительству Василий Долголев констатировал, что Беларусь фактически является локомотивом интеграционных процессов на постсоветском пространстве. Отметив, что каждый белорусский работник в любом интеграционном образовании обязан блюсти интересы нашего государства, Василий Долголев призвал активнее применять имеющиеся возможности для продвижения отечественных товаров на зарубежные рынки, формирования товаропроводящей сети и создания совместных производств. Это актуально не только для представителей Беларуси в России, но и в ЕврАзЭС.

Заместитель Государственного секретаря Совета Безопасности Беларуси Юрий Кривошеев проинформировал участников совещания о различных аспектах сотрудничества Беларуси с партнерами по Организации Договора о коллективной безопасности. Военная составляющая, по его словам, безусловно, - главное направление деятельности ОДКБ. Тем не менее, сегодня все больше делается для усиления потенциала ОДКБ в целях противодействия терроризму. Как было отмечено, в нашей республике, в частности, в рамках ОДКБ планируется провести в следующем году учения по ликвидации чрезвычайной ситуации, возникшей в результате теракта.

Александр Лукашенко особо отметил, что работа всех, кто представляет Беларусь за рубежом, должна быть целенаправленной, "завязанной" на конкретный экономический результат.

В заключение глава государства вновь подчеркнул: оценка деятельности представителей Беларуси в межгосударственных структурах будет даваться исключительно по эффективности решения конкретных вопросов, сообщает пресс-служба Президента.