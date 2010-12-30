Александр Лукашенко: Наше счастье, что мы отстояли и защитили нашу страну, и проснулись в стране, где мы хозяева, и видим перспективу развития

Об этом заявил журналистам Президент Беларуси, посещая дом-интернат для ветеранов войны «Світанак». Отвечая на вопрос об итогах уходящего 2010 года, белорусский лидер отметил: главное, что принес уходящий год – это сохраненная в стране стабильность.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Что принес этот год? Я, возможно, в своем кратком выступлении перед вами в Новый год постараюсь сказать.

Главное завоевание – мы отстояли страну. Даже вы, люди осведомленные, знаете, что эта кучка отщепенцев могла перевернуть страну. Даже я многого не представлял. За их спиной стояли люди, не из нашего государства, определенные структуры, большие деньги. Даже когда они попали в следственный изолятор, кое-кому пришли потом деньги, то есть деньги задержались в пути. Мы, конечно, их в бюджет передадим. Экс-кандидатам эти деньги не направим.

Мы могли проснуться в совершенно другой стране. И удивляемся, что вот это произошло. Когда мне говорят о Западе, я им абсолютно не верю: скорее всего, они пытались меня и всех нас убаюкать. Вот вы проведите, все откройте, вот лягте там, на морозе в минус 20, распластайтесь, разденьтесь - и тогда все будет хорошо. Убаюкивали. Сейчас мы видим их истинное лицо. И наше счастье, и Господь Бог помог, что мы отстояли и защитили нашу страну. И проснулись в стране, где мы хозяева, и видим перспективу развития. Это главный итог уходящего года, главное завоевание.