Александр Лукашенко: «Нас очень беспокоит спекуляция некоторых стран на тему ядерного оружия, милитаризации»

Обращаясь к руководителям силовых структур глава государства обосновал эту встречу особой важностью тем, вынесенных на рассмотрение. Это ключевые вопросы национальной безопасности, оценка работы государственных органов в 2017 году и наметить задачи на ближайшую перспективу.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Давно мы не встречали новый год с таким тревожным настроением, как это было вчера и сегодня. Дело в том, что мир не стал безопаснее, наоборот мы наблюдаем расширение географии и масштабов столкновений интересов центров силы, это обуславливает практически постоянное возрастание нестабильности.