Александр Лукашенко: «Нас очень беспокоит спекуляция некоторых стран на тему ядерного оружия, милитаризации»

Новости Беларуси. Большое совещание по вопросам безопасности провел 13 февраля Александр Лукашенко во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Большое совещание по вопросам безопасности провел 13 февраля Александр Лукашенко во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Обращаясь к руководителям силовых структур глава государства обосновал эту встречу особой важностью тем, вынесенных на рассмотрение. Это ключевые вопросы национальной безопасности, оценка работы государственных органов в 2017 году и наметить задачи на ближайшую перспективу.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Давно мы не встречали новый год с таким тревожным настроением, как это было вчера и сегодня. Дело в том, что мир не стал безопаснее, наоборот мы наблюдаем расширение географии и масштабов столкновений интересов центров силы, это обуславливает практически постоянное возрастание нестабильности.
В целом за 2017 год не удалось погасить ни один из существующих вооруженных конфликтов. Более того, возникли новые очаги напряженности, а политическая конфронтация государств и блоков получает законодательное закрепление в национальных стратегиях. Давно мы это уже так откровенно не слышали. Впервые с середины прошлого века мир находится в шаге от возникновения глобального противостояния с самыми непредсказуемыми последствиями.
Нас очень беспокоит спекуляция некоторых стран на тему ядерного оружия, милитаризации Восточно-Европейского региона, а также беспрецедентное наращивание военного потенциала наших стран-соседей. Это касается как увеличения численности их вооруженных сил, так и расходов на оборону.
Президент считает, что серьезно недооценивают опасность такой ситуации и в ОДКБ. Александр Лукашенко подчеркнул, что особое значение в этом случае приобретают союзнические отношения Беларуси. Среди рассмотренных тем и вопросы внутренней безопасности. Так, Александр Лукашенко высказал недовольство работой с личным составом в белорусской армии.
Президент потребовал от Министерства обороны незамедлительно усилить идеологическую работу, в том числе информационную. Еще один вопрос в повестке заседания – правопорядок и защита граждан. Глава государства отметил заслуги правоохранителей в этом вопросе, но ситуацию в целом не считает благоприятной.