Александр Лукашенко направился в Азербайджанскую Республику с официальным визитом

Визит продлится до 4 июня. Президент Беларуси в Баку проведет ряд переговоров со своим коллегой, по итогам которых ожидается подписание пакета двусторонних документов в сферах экономики, информатизации и информационных технологий, а также социальной защиты, охраны окружающей среды, статистики.Программой визита глава белорусского государства запланирована также встреча с премьер-министром Артуром Расизаде, посещение промышленных и культурных объектов столицы, знаковых для азербайджанского народа мест.