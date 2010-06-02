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Александр Лукашенко направился в Азербайджанскую Республику с официальным визитом

02 июня 2010 14:13
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Визит продлится до 4 июня. Президент Беларуси в Баку проведет ряд переговоров со своим коллегой, по итогам которых ожидается подписание пакета двусторонних документов в сферах экономики, информатизации и информационных технологий, а также социальной защиты, охраны окружающей среды, статистики.Программой визита глава белорусского государства запланирована также встреча с премьер-министром Артуром Расизаде, посещение промышленных и культурных объектов столицы, знаковых для азербайджанского народа мест.
# Лукашенко

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