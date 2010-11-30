Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Казахстан для участия в саммите ОБСЕ

Он пройдет в Астане 1-2 декабря. Причем, встречи ОБСЕ в формате саммита не проводились более 10 лет.

На пленарном заседании форума запланировано выступление главы белорусского государства, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Отметим, ОБСЕ является для Беларуси важным форумом для обсуждения наиболее актуальных вопросов безопасности в Евроатлантическом регионе и продвижения внешнеполитических интересов в рамках общеевропейских процессов.

Наша страна — полноправный участник ОБСЕ с 1992 года. Причем, организация занимает особое место в развитии отношений Беларуси с ключевыми европейскими структурами и странами. В настоящее время в ОБСЕ председательствует Казахстан. В 2011 году это право предоставят Литве.