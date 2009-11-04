Александр Лукашенко направился с официальным визитом в Украину

Как ожидается, глава белорусского государства проведет ряд встреч с руководством страны.Запланированы переговоры Александра Лукашенко с Виктором Ющенко, по результатам которых ожидается подписание пакета двусторонних документов, касающихся развития торгово-экономических отношений двух стран, приграничного сотрудничества, взаимодействия по реализации взаимовыгодных проектов в рамках инициативы ЕС «Восточное партнерство», а также межрегионального сотрудничества.