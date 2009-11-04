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Александр Лукашенко направился с официальным визитом в Украину

04 ноября 2009 18:23
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Как ожидается, глава белорусского государства проведет ряд встреч с руководством страны.Запланированы переговоры Александра Лукашенко с Виктором Ющенко, по результатам которых ожидается подписание пакета двусторонних документов, касающихся развития торгово-экономических отношений двух стран, приграничного сотрудничества, взаимодействия по реализации взаимовыгодных проектов в рамках инициативы ЕС «Восточное партнерство», а также межрегионального сотрудничества.
# Лукашенко

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