Александр Лукашенко: Нам предстоит за пятилетие увеличить ВВП почти в 1,7 раза

Следующая пятилетка должна стать периодом обновления, нацеленным на качественно новое развитие Беларуси, – заявил Президент на шестом съезде Федерации профсоюзов страны. Второй день масштабного форума собрал в Минске около полутысячи делегатов из всех регионов страны.

В Президиуме итоги работы ФПБ подвел его председатель Леонид Козик. Сделано немало, выполнены поручения главы государства, которые он дал еще пять лет назад на подобном съезде. В частности, за это время принят закон «Об охране труда», в многочисленных нормативных актах прописаны права работников, решен вопрос с предоставлением безвозмездной помощи людям, которые оказались в тяжелых ситуациях, на уровне и организация летнего отдыха. Профсоюза наладили также мониторинг контрактной системы найма, т.е. работает социальное партнерство.

В съезде в качестве делегата принял участие и Александр Лукашенко. Президент, в принципе, положительно отзывался о работе Федерации. Очень символично, что форум проходит в преддверии новой пятилетки, – сказал глава государства. Всебелорусскому народному собранию предстоит утвердить программу социально-экономического развития страны. Это уже стало политической традицией. Программа напряженная, динамичная, должна идти от жизни, – заметил Александр Лукашенко. И как раз профсоюзы, это в их силах, могут мобилизовать людей на такой прорыв. В принципе, Президент неоднократно подчеркивал, что профсоюзы являются «столпами общества».

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

– Сегодня я не буду детализировать содержание программы, но скажу, что она очень напряженная и динамичная. Иначе не может быть, если мы поставили целью создать обновленный облик Беларуси. Подъему экономики нужно придать более мощный импульс. Нам предстоит за пятилетие увеличить почти в 1,7 раза ВВП, более чем на треть количество новых и модернизированных рабочих мест, обеспечить кардинальный рост производительности труда. Именно на этой основе базируются наши прогнозы о значительном повышении зарплаты, реальных доходов населения в целом. Приоритетная задача власти, чтобы качество жизни людей ни в чем не уступало качеству жизни самых передовых государств мира.