Александр Лукашенко: Нам не надо государства, где каждый руководитель должен дрожать

Утверждение в должности губернатора местным Советом депутатов – это только первая часть необходимого протокола. Другая, немаловажная – формулировка задач перед ним. Именно их озвучил Президент.

Александр Лукашенко поднял вопрос, значимый в масштабе всей страны. Недавно ему попало на стол дело директора местного мясокомбината. Чиновника взяли под стражу за продажу площадей инвестору семь лет назад и почти сразу же освободили. Только вот другие директора не знают, что делать, чтобы не оказаться в таких же ситуациях. Сейчас предприятие приносит хороший доход государству.

Александр Лукашенко:

Это не дело, когда мы лишаем инициативы руководителя. И он тогда ходит и дрожит. Ему решение надо принимать, потому что спросят за результат, чтобы было лучше, выше, динамика была. Надо принимать. Но он боится принимать, потому что придут другие, скажут, мол, ты там что-то не так решил.

Мужики, надо научиться отличать обычные ошибки и действия, связанные с риском в нынешней ситуации от преступлений. Не научитесь, я говорю это нашим правоохранительным органам, работать не будете. Можете на меня обижаться, но я этого в своей стране терпеть не намерен.

Нам не надо государства, где каждый руководитель должен дрожать. Мы не должны действовать в угоду каким-то людям, которые любят потирать руки, мол, посадили нашего директора. Только когда предприятие рухнет, они поймут, что зря посадили.

В этой части мною будут приняты определенные решения.

Тревожным сигналом можно считать значительный рост количества обращений жителей региона в Администрацию Президента, отметил Александр Лукашенко. Граждане жалуются на невнимание местных властей к проблемам страны, недоработки в социальной сфере, бюрократизм, волокиту при рассмотрении многих вопросов.

Власти следует уделить внимание по искоренению коррупции в своих рядах. Недавно по этой причине была обновлена верхушка силовиков Гродненщины.

Эти и другие задачи (смотрите видео – ред.) стоят перед новым губернатором.