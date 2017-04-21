Александр Лукашенко: надо для бизнеса сделать столько, сколько надо для него, чтобы он мог функционировать

Новости Беларуси. 21 апреля Президент обратился с посланием к белорусскому народу и Национальному собранию Одна из точек экономического роста – раскрепощение деловой инициативы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Одной из важнейших задач является активизация деловой инициативы. Сегодня субъектам хозяйствования конкурировать на рынке непросто. Есть ряд объективных причин: начиная от тяжелых механизмов рыночного регулирования и заканчивая личностными качествами бизнесменов. Я уже неоднократно говорил: не у всех имеется эта пресловутая предпринимательская жилка. У нас все со студенческой скамьи как минимум, а то уже со средней школы видят себя богатыми, толстосумами, бизнесменами. Я уже предупреждал. Не знаю точно, но в мире посчитано, сколько процентов, сколько из сотни человек могут стать бизнесменами. Единицы. Поэтому,

идя в бизнес, подумай прежде всего, есть ли у тебя от природы данные такие,

приобрел ли ты их в процессе обучения и можешь ли, есть ли у тебя желание вообще работать в этом бизнесе. Это очень непросто, тем более у нас, в нашем обществе и навыков особых нет. И богатых еще не очень любят.

С другой стороны, у нас сейчас действительно очень много административных барьеров.

Они тормозят развитие любой деловой инициативы, а иногда просто зарубают все на корню. Как мне рассказывают, человеку необходимо совершить порядка 12 административных процедур, чтобы открыть небольшую кафешку. На них, по самым скромным подсчетам, уходит около шести месяцев. А ведь в это время предприниматель мог бы и сам работать, создавать рабочие места для других.

Не лучшим образом обстоят дела в строительной сфере.

Чтобы получить решения исполкома о предоставлении земельного участка под строительство, субъектам хозяйствования приходится ждать полтора года, а то и больше. Надо серьезно посмотреть на работу контролирующих органов. Излишних проверок, парализующих бизнес, быть не должно.



Надо для бизнеса сделать столько, сколько надо для него, чтобы он мог функционировать. Чтобы он мог открыть дело, работать без оглядки и понимать, что никто незаконно к нему не придет и не начнет выколачивать из него взятки. Вот это надо сделать прежде всего. И в этом плане вы можете рассчитывать на мою поддержку. Но второе, о чем я говорил. Мы снимем этот гнет. Гарантия – снимем. Но ответственность за все будет нести бизнес.

В Овальном зале продолжается общение главы государства с парламентариями. Александр Лукашенко отвечает на вопросы депутатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.