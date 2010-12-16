Александр Лукашенко: Наблюдатели должны понимать, что белорусы сами, согласно своему закону и конституции, будут проводить эти выборы

Несколько дней в стране проходит досрочное голосование. Некоторые корреспонденты уже столкнулись с жалобами на поведение наблюдателей, которые присутствуют на избирательных участках. В первую очередь это касается оппозиции. Они ведут себя вызывающе и провоцируют конфликты. Вмешиваются в работу комиссий и пытаются диктовать условия, противоречащие закону. Журналисты попросили Президента дать оценку таким действиям.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Моя оценка крайне негативная в этом отношении. Но мы и сами виноваты. Виноваты в чем? Развернув эту демократию по всей стране, наверное, этим самым дали неправильный сигнал всем, кто сегодня занимается выборами. То есть, делайте что хотите, приходите на участки, творите что угодно. Только бы не дай Бог, чтобы иностранцы не подумали, что у нас недемократичные выборы. Наверное, мы слишком в этом отношении пытались понравиться нашим наблюдателям.

Вот оно и пошло. Оппозиционеры почему провоцируют? Им нужны эти провокации. Они прекрасно понимают, что им ничего не светит в эти выборы. Поэтому им нужны провокации. И мы о них будем говорить, как бы нам не хотелось этого. И пытаются подкупить членов избирательных комиссий. И пытаются на площади что-то спровоцировать. И пусть не отбрыкиваются. Факты мы конкретные знаем. Если только пойдут, то мало не покажется.

Но самое главное – меня удивляют иностранные наблюдатели. Они, видите ли, чуть ли не хозяевами себя почувствовали на этих президентских выборах. Хотя они наблюдатели. Они должны наблюдать за выборами и делать выводы. Это не их дело: считать, подсчитывать. Они должны характеризовать сам предвыборный процесс. Поэтому я в этой связи могу сказать только одно, и я хочу, чтобы в стране придерживались того, что я скажу. Хозяин на избирательном участке, куда приходят люди голосовать, где сидят члены участково-избирательной комиссии, где есть наблюдатели, один – председатель участковой комиссии. Как он решит, так и будет. Поэтому никто не вправе прийти и указывать, как делать. Есть закон, и по этому закону председатель и член участковой комиссии должны действовать. Вот этот сигнал я хочу, чтобы услышали наши председатели. И никому не позволяли приходить фотографировать, опечатывать. Все прекрасно понимают главное. Но в то же время начинают устанавливать свои права и качать законы. Этого не должно быть.

Вы подняли очень острую и важную тему. Мы вчера обсуждали ее, когда я пригласил правоохранительные органы и прочих. На каждом участке работает милиция, которой даны указания поддерживать председателя участковой комиссии. Мы не дадим в обиду никого.

Наблюдатели говорят, чтобы мы открылись. Мы открылись так, что дальше некуда. Вы же видите, что происходит. Но надо понимать, что выборы проводим мы, наша страна. У нас есть свой народ. И мы не можем позволить кому-то, засучив рукава, орудовать на наших участках. Будь то из Германии делегаты, Франции, ПАСЕ и так далее. Это наше право. Мы хозяева на этой земле. Мы будем проводить подобные мероприятия.

Наблюдатели должны понимать, что белорусы сами, согласно своему закону и конституции, будут проводить эти выборы. А боятся нам нечего.