Александр Лукашенко на встрече с министрами иностранных дел ЦЕИ: надо не железные занавесы строить, а вместе наводить мосты

Ценить нашу благостную атмосферу вдвойне заставляют трагические события в мире. Вновь теракт в Лондоне – четвертый за четыре месяца и опять грузовик врезается в толпу. Вновь столица Бельгии поднята на уши – застрелен шахид с взрывчаткой у вокзала в Брюсселе. Вновь в Афганистане – десятки убитых и раненых в результате взрыва вблизи банка. И в Пакистане – более десятка человек лишенный жизни взрывом смертника.

(И вот еще один, очередной теракт…)

Если так пойдет и дальше, средства массовой информации перестанут сообщать о терактах. Не трубят же о каждой автомобильной аварии?

Новые угрозы, миграционные потоки, терроризм становятся реалиями европейской жизни. Подчеркиваю, европейской! И это касается не только Евросоюза – взаимозависимость, сопряженность стран Европы заставляет Беларусь и сопереживать и содействовать обеспечению стабильности в регионе. Два важнейших события в этом ряду. Предстоящее – сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Минске состоится через две недели – величайшее событие, отдельно об этом расскажем: кто прибудет (а в списке гостей – американцы, немцы – серьезные политики из западных стран), и свершившаяся уже встреча тоже в Минске – министры иностранных дел 18 стран Центральной и Восточной Европы встретились с Президентом Лукашенко. И совершенно удивительный результат по принципу: камера покажет! Бесконечно твердили отдельные типы, как ненавидят западники руководство Беларуси (чуть ли не с материнским молоком впитали эту ненависть и свидетельством тому – империалистический оскал). А теперь посмотрите, каков эффект от личной встречи – общедоступные фотографии из зала Дворца Независимости. Прекрасное настроение, добрые лица и улыбки, заинтересованные взгляды министров иностранных дел европейских стран во время встречи с Александром Лукашенко. Где же пресловутые ненависть, сарказм, подозрительность? Опыт Беларуси, достижения страны и многовекторный политический курс вызывают интерес у европейских политиков.

«Продвигать совместимость в Большой Европе». Это и девиз, и политика Беларуси. Сейчас наша страна председательствует в Центрально-Европейской инициативе. Всегда официальный Минск был за философию многофакторности внешней политики. Без купюр. Таков характер белорусского лидера, таков подход Беларуси к международной политике.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Давайте откровенно поговорим, и я очень надеюсь на эту откровенность. Я человек конкретный и открытый и люблю, когда прямо в глаза, конкретно и открыто говорят о проблемах. Порой не дипломатично, а по-человечески, и это главное, чего я жду от этой встречи.

На встрече с белорусским Президентом европолитики говорят о современных вызовах в Европе: от терроризма до проблем миграции; и избавляются от многих стереотипов. Без ультиматума Минску – Восток или Запад, зато с благодарностью за оптимальный выбор – объединять два полюса одного континента.

Петер Сийярто, министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии:

Нам нужны хорошие отношения между Западом и Востоком. Центрально-Европейскую инициативу мы рассматриваем как мост между ними. В этом свете председательство Беларуси очень символично. Ваша страна – участник Евразийского экономического союза с одной стороны, с другой – развивает сотрудничество с Европой. На это я хотел бы обратить особое внимание.

Инициативы Беларуси – укрепить «восточное измерение» Центрально-Европейской инициативы, упростить торговлю с Европой, двигаться к общим стандартам, развивать транспорт и логистику, упростить таможенные процедуры, санитарные стандарты. Необходимо идти к интеграции в формате нового Шелкового пути. А стратегический уровень отношений между Минском и Пекином поможет снять барьеры и ограничения быстрее и эффективнее.

Александр Лукашенко:

Для нашей страны в равной степени важно развивать сотрудничество с Востоком и Западом, не делая искусственного выбора между ними. Существующие реалии таковы, что государствам, которые географически находятся между Европой и Азией, необходимо брать на себя больше ответственности в вопросе обеспечения региональной стабильности. Тем более что порой это ничего не стоит в материальном плане. Ведь от нас во многом зависит, станут ли наши страны разделительной линией между мировыми центрами силы или их связующим звеном. Сейчас надо строить не новые железные занавесы, а вместе наводить мосты между различными интеграционными структурами на континенте. Только через равный диалог и полноценное экономическое сотрудничество можно создать подлинно Большую Европу, гарантировав потомкам мир, безопасность и процветание.

В ЦЕИ помимо Беларуси входят 17 государств. Для нашей страны – это около 60% экспорта. Но укреплять экономическую составляющую можно только при предсказуемости международной политики.

Фото: официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь