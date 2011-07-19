Александр Лукашенко: Мы — русские люди, у нас эмоции всегда хлещут через край

Президент Александр Лукашенко подтверждает приверженность Беларуси развитию сотрудничества с Россией. Об этом глава государства заявил сегодня на встрече с губернатором Амурской области Олегом Кожемяко.

Делегация из этого российского региона находится с визитом в нашей стране.

В последнее время много сделано по развитию интеграционных структур, отметил Президент. После создания ЕЭП с 1 января 2012 года практически будет воссоздана единая страна в экономике.

Александр Лукашенко:

Вы не должны думать, что Беларусь далеко и чужая для вас, как и мы не считаем вас чужими людьми. Многие говорят, что Лукашенко весьма эмоционален, когда говорит об отношениях. Но мы — русские люди, у нас эмоции всегда хлещут через край, и без эмоций мы нигде никогда не строили наши отношения, особенно между славянскими государствами. Это заявление недобросовестных средств массовой информации. Потому что когда речь идет о бизнесе, они ровно наоборот говорят иное, что от взаимоотношений — теплых, дружеских — зависит в бизнесе практически всё.

Вы для нас никогда не будете чужими людьми, что бы там не говорили и не писали. Потому что вы все-таки по расстоянию далеко и когда вы слышите, что Беларусь уже не сегодня, так завтра развалится, поделят ее на куски — то ли НАТО проглотит, то ли Европейский союз — ничего подобного! Сегодня страна живет.

Товарооборот между Беларусью и Приамурьем в прошлом году превысил 30 миллионов долларов — за год девятикратный рост. Такой скачок произошел за счет сотрудничества в промышленности и АПК. Увеличены поставки белорусских комбайнов, тракторов и другой сельхозтехники. Сегодня Амурскую область интересуют возможность создания СП по молочному производству и выпуску сельхозоборудования. Губернатора особо интересовали технологии строительства теплиц и молочных ферм в нашей республике, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».