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Александр Лукашенко: Мы планомерно проводим согласованную внешнюю политику

11 декабря 2009 09:02
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Президенты Беларуси и России подписали Совместную Декларацию

Александр Лукашенко:
- Мы здорово продвинулись в экономике, в разы увеличили товарооборот, укрепили кооперационные связи. Более 5 млн белорусов и россиян работают над реализацией совместных проектов, которые находятся под контролем Высшего Госсовета. Мы обеспечили равные права граждан Беларуси и России. Реализуем Концепцию социального развития Союзного государства. Планомерно проводим согласованную внешнюю политику. Создали единую региональную группировку войск и в целом эффективную систему обеспечения военной безопасности нашего Союза.

Дмитрий Медведев, Президент РФ:
- Те огромные перспективы, которые есть у нас, и те ннерешенные проблемы, которыми мы не покладая рук с Александром Григорьевичем занимались последние (смотрит на часы – прим.Ред) восемь часов. Мы провели заключительное в этому году заседание Высшего Госсовета. Как вы знаете, он приурочено к 10-летию подписания Договора о создании Союзного государства. Основные итоги работы за этот строк отражены в Совместной Декларации, которая только что была нами подписана.

# Лукашенко

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