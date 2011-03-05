Александр Лукашенко: Мы очень надеялись, что американцы и Европа – это порядочные люди

Президент Беларуси 28 февраля ответил на несколько десятков вопросов старшего редактора влиятельного американского издания. Элизабет Грэхем Веймаут свои статьи подписывает коротко – Лэлли Веймаут.

Беседа продолжалась около трех часов и затронула особенности внутренней политики Беларуси, события 19 декабря в Минске и их последствия.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы очень надеялись, что американцы и Европа – это порядочные люди, которые очень заинтересованы в том, чтобы наша страна была суверенной и независимой, и что вы можете выстраивать с нами приличные отношения. Но события 19 декабря нас убедили в том, что вы этого не хотели и до 19 декабря.

Старшего редактора издания «Вашингтон пост» интересовала также тема взаимоотношений Беларуси и Соединенных штатов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Кроме этого, Президент ответил на вопрос о том, в каком направлении будет развиваться Беларусь, какие у Республики перспективы по налаживанию отношений с другими странами.

Александр Лукашенко:

Почему вы нарушили наши договоренности 1994 года, когда мы без всяких условий передали ядерное оружие тому, кому вы хотели? Вы обещали, что вы никогда не примените к нам экономические санкции. Почему вы их применяете? Кто вам будет после этого верить?

Полную версию интервью смотрите на сайте «Столичного телевидения» в ближайшее время.