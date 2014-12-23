Александр Лукашенко: Мы не приехали в Москву с протянутой рукой что-то просить взамен чего-то

Новости Беларуси. День большой политики. Президент Беларуси Александр Лукашенко в Москве принял участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ.

В первую очередь главы шести государств (Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана) обсудили вопросы укрепления военного сотрудничества в рамках Организации Договора и коллективной безопасности. Как заявил Александр Лукашенко: Страны ОДКБ должны твердо и аргументированно продвигать на международных площадках общую позицию.

По мнению главы белорусского государства, ОДКБ необходимо совершенствовать коллективный силовой потенциал. При этом развитие военной составляющей Организации не должно рассматриваться исключительно как создание каких-либо новых ее элементов.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

В Беларуси мы понимаем, что ситуация у наших границ еще никогда не была столь напряженной и взрывоопасной. Масштабные риски и вызовы требуют скоординированной политики ото всех нас. В складывающихся условиях основным средством разрешения конфликтов, снижения напряженности в отношениях должны быть, прежде всего, дипломатические меры.

На укрепление авторитета ОДКБ будет работать твердое и аргументированное продвижение на международных площадках всеми государствами-членами общей позиции.

Расширение политического взаимодействия с основными универсальными и региональными международными организациями должно входить в число постоянных приоритетов. Сохраняет свою первостепенную важность укрепление силового потенциала ОДКБ. В первую очередь следует практически отрабатывать вопросы укрепления и управления, алгоритмы применения уже существующих сил. Нам надо совершенствовать коллективный силовой потенциал.

Особо отмечу, что именно практическая направленность деятельности ОДКБ является залогом ее успешного развития. Ведь ОДКБ создана и должна служить для защиты общих интересов государств-членов. Сегодня, по мере расширения и развития общего экономического пространства в формате Евразийского экономического союза, членский состав которого уже практически идентичен составу ОДКБ, возрастает важность защиты наших экономических интересов. Полагаю, что для этого могут быть использованы существующие в ОДКБ механизмы взаимодействия специальных и других служб, способные создать заслон организованным преступным группировкам, которые уже сегодня пытаются найти лазейки и использовать новые экономические условия в своих преступных целях.

Я не раз подчеркивал, сегодня повторю: Беларусь была и остается верной союзническому долгу в рамках организации договора о коллективной безопасности. Мы не приехали в Москву с протянутой рукой что-то просить взамен чего-то. Я убежден, что решения сегодняшней сессии будут способствовать дальнейшему укреплению безопасности наших государств региональной и глобальной стабильности в мире.

Владимир Путин, президент Российской Федерации:

Наш саммит проходит в непростой период — ситуация динамично меняется в мире. Обостряются старые проблемы, но появляются и новые, к сожалению. Проходит деформация системы глобальной безопасности. Все это требует от государств-членов ОДКБ согласованных и коллективных мер по обеспечению безопасности наших стран и региона в целом по противодействию терроризму, наркоторговле, трансграничной оргпреступности, предотвращению природных и техногенных катастроф. ОДКБ обладает реальными возможностями для решения этих задач. За многие годы организация зарекомендовала себя в качестве авторитетной и эффективной региональной структуры. Накоплен богатый опыт работы на принципах равноправного партнерства, открытости, взаимного уважения и доверия.

По итогам переговоров лидеры стран-участниц ОДКБ подписали около 20 документов.

Среди них — заявление, в котором главы государств выступают за скорейшее восстановление мира в Украине. Здесь же решение о создании коллективных авиационных сил, антинаркотическая стратегия до 2020 года, протокол о взаимодействии государств по противодействию преступной деятельности в информационной сфере и другие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Москве началось заседание Высшего Евразийского экономического совета. За стол переговоров сели президенты Беларуси, России, Казахстана, а также лидеры Армении и Кыргызстана.

Главы государств планируют рассмотреть вопрос о присоединении Кыргызстана к Договору о Евразийском союзе.

Подробности московских саммитов в вечернем выпуске новостей.