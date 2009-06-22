Александр Лукашенко: «Мы искренне, хоть кому-то это и не нравится, хотим построить с вами хорошие отношения» (ВИДЕО)

— Чего мы хотим от Европы? Мы хотим, чтобы Европа понимала, что Беларусь – это не только географический центр этого континента, — сказал Александр Лукашенко на встрече с комиссаром ЕС по внешним связям и Европейской политике соседства Бенитой Ферреро-Вальднер (на фото).

— Может быть, я не похож на такого, знаете ли, дипломата в белой рубашке. Я считаю, что политика должна носить искренний характер. Даже если тебе это сегодня не выгодно – правду сказать. Потому что потом, спустя некоторое время, всё равно обнаружится ложь, и из ситуации будет выходить очень сложно. Поэтому я хочу просто, если у вас будут вопросы, ответить на них очень честно, даже если это будут очень неудобные вопросы. Если у вас есть какое-то убеждение по этим вопросам и оно, с моей точки зрения, неверное, я попытаюсь вас разубедить. Я очень бы просил, чтобы и вы таким образом поступили в сегодняшнем разговоре, потому что, как я понимаю, от этой встречи зависит очень многое, — сказал Александр Лукашенко. — Чего мы хотим от Европы? Мы хотим от Европы, чтобы Европа понимала, что Беларусь – это не только географический центр этого континента, что здесь живут очень порядочные, честные и трудолюбивые люди, что здесь существует суверенное и независимое государство. И это великое достояние любого народа. И посягать на суверенитет и независимость, как бы кому-то не хотелось, мы позволить не можем. В силу того, что менталитет белорусского народа – это доброта и порядочность, трудолюбие, мы хотели бы нормального отношения с европейским континентом.

— Этот визит символизирует потенциал, который существует в наших отношениях. Мы находимся на перекрестке дорог в Европе. Наше взаимодействие – это должна быть улица с движением в обе стороны. И если такое движение будет осуществляться и с вашей стороны, то я надеюсь, что потенциал, который существует в наших отношениях, будет реализован, — заявила Бенита Ферреро-Вальднер.