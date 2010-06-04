Александр Лукашенко: Мы готовы открывать в Азербайджане совместные производства

Экономические нюансы отношений Президент Беларуси обсудил сегодня с премьер-министров Азербайджана. 1 миллиард долларов — на такую сумму рассчитывают Беларусь и Азербайджан в реализации совместных проектов.

В Азербайджане белорусский лидер с официальным визитом. Сегодня Александр Лукашенко продолжил переговоры с Ильхамом Алиевым.

Встреча Александра Лукашенко с премьер-министром Азербайджана состоялась в госрезиденции «Улдуз» — это одно из хорошо известных мест для официального приема высоких иностранных гостей.

После продолжительных переговоров стороны пришли к мнению, что Беларусь может в перспективе реализовать в Азербайджане проекты на 1 млрд. долларов.

Александр Лукашенко:

Почему мы не можем здесь заработать на равных с другими тот же 1 млрд. долларов из 8 или 10, которые вы тратите внутри страны и которые, в принципе, получают иностранные компании? И сборочное производство, и совместные предприятия, и строительство наше здесь, и дороги, и мосты. Вполне возможно, что миллиард долларов мы можем заработать.

После удачно завершившихся переговоров с премьер-министром Азербайджана Александр Лукашенко проследовал в Бакинский славянский университет.

Отметим, что около 22% огромного госбюджета Азербайджана выделяется на образование. При этом руководство считает, что этих денег недостаточно.

Сейчас, в канун своего 10-летия в Бакинском славянском университете начинает работать Центр белорусского языка и культуры.

Здесь Президенту Беларуси присвоили звание Почетного доктора Бакинского славянского университета. Александр Лукашенко поблагодарил за оказанную ему высокую честь и выступил перед преподавателями и студентами. Белорусский лидер подробно рассказал об этапах становления белорусского государства и дальнейшей стратегии развития страны.

Выступление плавно перешло в общение с аудиторией. Президент поделился некоторыми подробностями разговора с Президентом Алиевым.

Александр Лукашенко:

С Ильхамом на эту тему мы разговаривали. Он с обидой сказал, что в некоторых государствах есть люди кавказской национальности. Я говорю: «Ты знаешь, у нас нет даже такого понятия, как «нацменьшинство». Недавно поляки «боролись» в кавычках за счастье поляков белорусских и обозвали их нацменами — нацменьшинство. Я говорю: «У нас нет». У нас есть люди польского происхождения, азербайджанцы и прочие. Но это наши люди, это мои люди, это уже не ваши азербайджанцы — это граждане Беларуси.

Отдельной темой Александр Лукашенко обозначил цель своего визита в Азербайджан. Эта страна — один из наших давних и надежных партнеров. Товарооборот между нашими странами пока не очень высок, но он растет.

Александр Лукашенко:

Мы готовы сегодня здесь открывать совместные производства, что и делаем. «Вы на нас можете рассчитывать», — сказал я вчера вашему Президенту и сегодня премьер-министру. Мы не имеем право сказать, что это наше, и отказать в каких-то услугах Азербайджану, потому что много азербайджанского труда в белорусских предприятиях.

Вам повезло и с руководством, и с вашим Президентом. Я вас с этим поздравляю. Вы должны помнить, что у вас — географически мы не близки, но сегодня расстояние — не помеха для сотрудничества — есть, как и прежде, как и раньше, очень надежные друзья, которые готовы вам в любую минуту помочь.

Глава нашего государства также принял участие в открытии Центра белорусского языка и культуры. Он будет работать на базе Бакинского славянского университета. Совсем скоро в Белорусском государственном педуниверситете имени Максима Танка появится азербайджанский центр. Президент сделал запись в Книге почетных гостей.

Символично, что сегодня два лидера заложили памятную капсулу в будущее здание посольства Республики Беларусь. Президенту продемонстрировали проект застройки бакинской набережной, которым могли бы заняться отечественные зодчие.

Евгений Горин, Андрей Новгородцев, телекомпания СТВ. Баку, Азербайджан.