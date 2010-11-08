Александр Лукашенко: Мы готовы, чтобы ЕС воспользовался нашими возможностями в своих интересах

Беларусь готова стать самым активным участником «Восточного партнерства». Об этом заявил Президент Беларуси восьмого ноября в интервью крупнейшим СМИ Германии. Для разговора с Александром Лукашенко в Минск приехали журналистам десяти самых влиятельных масс-медиа ФРГ. Среди них – репортеры газет и телеканала ЦДФ. Беседа длилась более двух часов. Одной из основных тем стали отношения Беларуси и Евросоюза.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

То, что мы должны двигаться в направлении сотрудничества, нет никаких сомнений. Вы очень правильно сказали, что прошедшие 15 лет после последнего помещения министра иностранных дел Беларуси оказались контрпродуктивными с точки зрения попыток изолировать Беларусь и как-то ослабить наше государство и наше общество. Это пример красноречив. Он свидетельствует о том, что мы должны сотрудничать. Мы живем в этом тесном и взаимозависимом мире. Тем более место нашего проживания – это одна и та же квартира, один и тот же квартал, имя которому – Европа.

За время беседы с главой государства немецкие журналисты успели задать более 20 вопросов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Гостей, в частности, интересовали отношения Беларуси и России, транзит энергоресурсов через нашу страну, приватизация белорусских предприятий. Кроме того, репортеры хотели узнать об участии Республики Беларусь в инициативе «Восточное партнерство».

Александр Лукашенко:

Мы ждем, мы предложили конкретный проект. Очень выгодный. В том числе и для Германии. Особенно для севера и юга Европы. Мы готовы к тому, чтобы Европейский Союз и вся Европа воспользовались нашими возможностями в своих интересах. Мы к этому готовы. Мы готовы быть самыми действующими лицами в «Восточном партнерстве», если этого хочет Европейский Союз. Но я вам еще раз повторю, что движение в этом образовании, объединении пока очень слабое.

Немецкие журналисты будут находиться в Беларуси два дня. За это время они ознакомятся с социально-экономическим развитием Беларуси, посетят ряд промышленных предприятий, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». А вечером восьмого ноября репортеры телеканала ЦДФ побывают на тренировке хоккейной команды Президента.