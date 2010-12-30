Александр Лукашенко: Мы Европе абсолютно не нужны. Нас хотят видеть слабыми. А слабыми мы не будем

Об этом заявил журналистам Президент Беларуси, посещая дом-интернат для ветеранов войны «Світанак». Журналисты поинтересовались у Александра Лукашенко, каким будет путь независимой Беларуси в ближайшие годы, и как будут выстраиваться отношения с партнерами на Западе и Востоке на том внешнеполитическом фоне, который сложился после беспорядков, устроенных оппозицией 19 декабря.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нашей независимой стране полтора десятка лет. Вы помните, чтобы мы развивались на нормальном внешнеполитическом и экономическом фоне? У нас всегда были проблемы. И проблемы были не только у нас.

Я уже говорил: объективная и основная проблема состоит в том, что на месте одного государства появилось, допустим, 15 государств. А место для них не было забронировано. Кому-то надо потесниться. До сих по кому-то приходиться тесниться в этом тесном мире, образно говоря. Поэтому все отсюда проблемы.

Никому не надо, к примеру, ни России, ни Польше, ни Германии, успешное государство, которое позиционирует себя как суверенное и независимое. Но это надо нам. Отсюда вот эти основные противоречия. Ну а повод и даже причину найти можно, чтобы наклонить, тем более, нашу страну.

Они приехали на выборы. Вы, как и я, почувствовали, что мы уже такую демократию здесь развели, что дальше некуда. И мы же ведь знаем объективные оценки наших выборов. То, что они приехали сюда с заведомо написанным текстом, скажу откровенно, я за месяц до выборов этот текст читал. У нас выборы еще не состоялись, а они уже этот текст написали. Ну, немного лучше, чем в прошлые выборы. Они точно этот текст и озвучили. Но надо было чем-то прикрыться, выборы ведь нормально прошли. Как обосновать этот негатив. А, вот там с оппозицией плохо обошлись.

Но, во-первых, это было после выборов. Во-вторых, какое это имеет отношение, допустим, к голосованию? Никакого. Но им так хотелось, они это давно запланировали. Поэтому главный урок, который я извлекаю: мы им там абсолютно не нужны. Нас хотят видеть слабыми, а слабый успешным не будет. Уважают только сильных. Слабыми мы не будем. Поэтому могут у нас с ними возникать в силу этого определенные проблемы. У нас столкновение интересов. Мы должны идти на компромиссы, мы должны видеть наш интерес, не должны противоречить другим интересам. Не должны другим людям и государствам мешать развиваться. Что мы и делаем.

Если они готовы видеть такую Беларусь в центре Европы, мы с удовольствием будем с ними сотрудничать. Если они ищут повод для того, чтобы остаться в этом контрпродуктивном конфронтационном поле, мы изменить их не можем.