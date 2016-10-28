Александр Лукашенко: Минск выполняет свои обязательства мирной площадки переговоров по разрешению конфликтов

Новости Беларуси. День большой политики в Минске. Совет глав Правительств Содружества Независимых Государств соберется 28 октября в Национальной библиотеке. Предваряют заседание встречи руководителей делегаций государств-участников СНГ с Президентом Беларуси.

Уже известно, что Александр Лукашенко пообщался с первым заместителем премьер-министра Азербайджана Ягубом Эюбовым. Как заявил белорусский лидер, Минск выполняет свои обязательства мирной площадки переговоров по разрешению различных конфликтов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Так получилось, что сегодня в Минск съехались главы Правительств и СНГ, и ЕврАзЭС. И Запад здесь проводит конференцию, Европейская экономическая организация наша, Организация Объединенных Наций, очень широкое представительство. Работает сегодня, завтра, вчера, образно говоря, группа по Украине. Так что хитросплетение всего в Минске говорит о том, что Минск выполняет все-таки свои обязательства мирной площадки.

Во Дворец Независимости сейчас прибывают все руководители делегаций. С некоторыми из них запланированы переговоры Александра Лукашенко в узком составе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.