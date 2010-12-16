Александр Лукашенко: Мигранты – не причина того, что в Беларуси может быть взорван мир и покой. Мы сами будем в этом виноваты

Представители СМИ затронули тему недавних событий в Москве, где убили русского парня и люди вышли на улицы с лозунгами против кавказцев. Прозвучал вопрос – не столкнемся ли и мы в ближайшее время с аналогичными проблемами в связи с ростом числа мигрантов в Беларусь.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы с этим не столкнемся. Мигрантов у нас всегда много было. Мы называли цифру, что ежегодно у нас «болтается» на территории страны около 150 тысяч мигрантов, которым мы преградили дорогу на западных рубежах, когда они ехали в Европу.

Мы очень порядочно ведем себя в отношении наших партнеров. Мы нелегальных мигрантов задерживаем, соответствующим образом отправляем их туда, откуда они пришли. Правда, они снова едут к нам. И мы за собственный счет все это делаем. Я даже упрекал Европу: «Вы нас начинаете обучать демократии, правам человека. Вы лучше помогите нам, хотя бы заплатите за то, что мы для вас сделали». Эти мигранты не к нам пришли. К нам – маленькая доля. Остальные идут в Германию, Францию. В старую Европу. А мы стали здесь барьером. Но пока мы удерживаем ситуацию. Я обязан ее удерживать.

У нас нет той критической массы, которая, может быть, есть в России. В России, ведь, основные мигранты – это те, кто приезжает что-то заработать. Там совершенно другая ситуация, другие условия. У нас ситуация управляемая.

У нас есть стабильность, к которой мы привыкли и которую порой не ценим, это спокойствие, к которому и мы привыкли, и наши дети, матери, родители, отцы. Когда они выходят на улицу с маленькими детьми, они не задумываются о том, что где-то в это время страшно выйти на улицу. И мы это порой не ценим. И начинаем сами, без мигрантов, это все подтачивать, осознанно или нет разрушать. Вот это самое страшное. Это процессы, создаваемые, прежде всего, нами, нашими гражданами.

Не буду ссылаться, потому что опять будут плакаться, выть и стенать, по крайней мере, за два дня до выборов. Вы знаете таких людей. Их действия могут разрушить этот хрупкий мир. А горючие смеси всегда найдутся. Не обязательно в Беларуси. И из России приедут, и из Украины, и с Кавказа, если нужно. Это люди, которые на этом уже зарабатывают.

Поэтому, ни мигранты – причина того, что в Беларуси когда-то где-то может быть взорван этот мир и покой. Мы сами будем в этом виноваты. Мы не должны допустить того, чтобы это произошло. Чтобы в этот маленький костер вы начали подбрасывать поленья.