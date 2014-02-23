Александр Лукашенко: Майдана в Беларуси не будет - это наша с вами, людей в погонах, священная обязанность и задача

Новости Беларуси. 23 февраля в Минске состоялась торжественная церемония вручения генеральских погон. Высшего офицерского звания удостоены 7 человек. Традиционно именно 23 февраля такие знаки отличия вручает лично президент в присутствии министров и чиновников самого высокого уровня. Символично, что церемония проходит в день, в который отдают дань уважения героической истории Беларуси и людям, посвятившим свою жизнь защите Родины.

Высшего офицерского звания удостоены семь человек. Среди них — полковники Вадим Денисенко, Игорь Печень, Юрий Караев, полковник внутренней службы Василий Степаненко. Классный чин государственного советника юстиции третьего класса присвоен заместителю генерального прокурора Алексею Стуку. Специального звания генерал-майора юстиции удостоены Сергей Буйновский и Валерий Гайдученок.

Юрий Караев, заместитель Министра внутренних дел Республики Беларусь:

Очень волнительно, потому что к этому идешь всю службу. Это оценка твоего труда, твой службы . И это, конечно же, аванс, который нужно еще отработать и отслужить. То, что может себе позволить ругой человек, человек в этом звании позволить себе много не может - какой-то расхялябанности, недисциплинированности, немудрого поведения. То есть ко многому обязывает.

Валерий Гайдученок, заместитель председателя следственного комитета Республики Беларусь:

Это оценка нашей работы по обеспечению законных прав граждан. Но, с другой стороны, это еще большее чувство долга, ответственности, конечно, желания оправдать это доверие.

Выступая перед офицерами, президент отметил, что День защитников Отечества и Вооруженных Сил — один из самых почитаемых праздников в стране. И в год 70-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков особенно важно помнить о тех, благодаря кому сегодня возможно спокойное развитие суверенного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы строим свое миролюбивое независимое государство для того, чтобы наш народ никогда не был под чьей-то плетью. В этом моя основная цель как главы государства. Мы живем в динамично изменяющемся мире, порок - к сожалению. То здесь, то там на планете вспыхивают очаги напряженности, поэтому нам нельзя терять бдительность. Учиться надо на ошибках других и не допустить даже малейших проявлений нестабильности в нашем государстве. Примеров тому огромное множество, включая незатухающие революции в мусульманском мире и периодически возникающие беспорядки в странах Содружества. В этом отношении показательна ситуация в соседней Украине, которая стала ареной столкновения мощных внешних и внутренних сил. Даже в нашем обществе, как я заметил, наметились некие напряжения, опасения за безопасность и стабильность нашего государства. Для нас майдан не то что неприемлем. Майдана в Беларуси не будет. Это наша с вами, людей в погонах, священная обязанность и задача - сохранить мир и стабильность на нашей земле. Как бы не отличались такие события в разных странах, нельзя не заметить общие характерные черты - ослабление власти в государстве, коррупция, безнаказанность и безалаберность, безответственность власти (о чем мы очень часто в последнее время говорим) влекут за собой беспорядки и анархию. Общество раскалывается, экономика стагнирует, люди страдают и становятся слепым орудием деструктивных сил. Если у нас своих не хватает, нам могу подкинуть. И это мы тоже должны иметь в виду. И словно коршуны на дележ добычи, слетаются потом зарубежные доброжелатели, которые еще больше разжигают страсти и подбрасывают дрова в костер. Наше величайшее суверенное завоевание то, что в непростых условиях нам удалось сберечь согласие и спокойствие народа. В Беларуси в течение 20 лет сохраняется мир и стабильность, это факт новейшей истории, главное условие благополучного развития Беларуси. Во многом это достигнуто благодаря мужеству, выдержке, бескорыстному труду личного состава Вооруженных Сил и правоохранительных органов.