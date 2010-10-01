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Александр Лукашенко: Лужков был и останется моим другом

01 октября 2010 20:39
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Журналисты спросили про Юрия Лужкова, экс-мэра Москвы. Не испортились ли сейчас их отношения. Глава государства заметил, что оснований для этого нет.

Александр Лукашенко:
Наши отношения ни в коем случае не изменятся. Он был и останется моим другом. У нас будут такие же отношения, как и до этого, если он этого захочет. И то, что он сделал для Беларуси, и то, что мы пытались сделать в ответ Москве, — это не перечеркнешь, это не выбросишь. Поэтому сегодня я подписал ему искреннее дружеское письмо. Сегодня пошлем его. Он его получит. Письмо поддержки. Жизнь на этом не заканчивается. Он многое сделал. Я понимаю его обиду. Знаете, когда человек прожил такую жизнь и для России сделал немало, и все этим заканчивается, — это не очень приятно. Я его понимаю. И то, что вы ему в вину ставили бизнес его жены, так я вам откровенно скажу: «Не будет его жена заниматься этим бизнесом, то завтра будет заниматься бизнесом другого жена». Жены всех политиков занимаются бизнесом. Если вы хотите это пресечь, то сделайте это законодательно. Законом ведь не запрещено.

# Лукашенко

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