Александр Лукашенко: Лучше идти спокойно, эволюционным путём. Без «ломки» и без революций

Участок №1 Веснянского избирательного округа нередко называют самым спортивным. Он расположен в Белгосуниверситете физической культуры. Сюда по месту своей регистрации приехал сегодня и Александр Лукашенко. Так как выборы у белорусов - это семейный праздник, действующий Глава государства пришёл проголосовать вместе с младшим сыном Николаем. Александр Лукашенко поприветствовал наблюдателей и членов избирательной комиссии.

На участке, где голосует Глава государства, уже с утра собрались журналисты. Александр Лукашенко пообщался с прессой.

Беларусь проводит выборы согласно Конституции и законодательству. Об этом заявил сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко, отвечая на вопросы представителей СМИ.

Александр Лукашенко:

Мы проводим наши выборы согласно Конституции и законодательству нашей страны. У нас есть законы, есть Конституция. Они прошли соответствующую оценку. Мы были «за» это. Наша Конституция и наши законы признаны во всем мире. Я и в ходе избирательной кампании слышу эти оценки. Непредвзятые оценки. Те, кто открыто смотрит на наш процесс политический - очень позитивно оценивают не только ход президентской кампании досрочного голосования, организацию этого процесса, но и то законодательство, по которому мы проводим наши выборы.

К примеру, кому-то не нравится досрочное голосование. Но "оплот демократии" США проводят досрочные голосования, по-моему, даже за несколько месяцев до основного голосования. Поэтому, прежде чем критиковать нас (я просто один пример назвал - можно много назвать), - идите и отстройте там этот процесс, как кто-то хочет. Это во-первых. А во-вторых, если мы с вами хотим соответствовать неким стандартам, давайте раз и навсегда, будь то в рамках ООН, что мы предлагали вместе с Россией, будь то в рамках ОБСЕ, то, что мы предлагали от имени СНГ и Евразийского экономического союза, давайте выработаем эти стандарты. И если мы примем их, подпишемся под ними, - мы свято будем их соблюдать. Но, ладно, отодвинем эту проблему в сторону! Если нам зарубежные наши гости, наблюдатели, предсказатели и просто мечтатели подсказывают что-то толковое, и мы видим, что это наша перспектива, мы немедленно берём на вооружение. И таких немало было новаций в процессе выборов. Будь то парламентские, будь то то президентские.

Журналистов интересовало и то, как будет развиваться государство, независмо от того, кто победит на выборах.

Александр Лукашенко:

Всё должно быть спокойно, без революций! Вот это самое главное! Особенно в экономике. Экономика никогда не потерпит, если ты ее будешь «ломать через колено». Не сегодня, завтра это тебе «аукнется». Поэтому ещё раз подчеркиваю, вы это видели в течение 20 лет, я шёл эволюционным путём. Даже, если и знал, что этот эволюционный путь не сразу выведет нас на результат, но я понимал, что это не больно будет вам, народу, я шёл этим путём.

Вопрос не во мне! Я готов на любые преобразования и реформы. И на революционные, в том числе, хотя это не мой принцип. Я готов делать так, как вы хотите!

Я уже много примеров подобных приводил, и никто меня не упрекнёт, что я действую эти годы вопреки мнению народа. Почему? Не потому, что я не понимаю, как надо, где надо. Может, где-то и пожестче. Потому что обещал, что я буду делать так, как вы хотите. В любые президентские выборы. Я так и действую. Если вы мне дадите карт-бланш на любую «ломку» и революционное преобразование, если вы этого захотите, - ради Бога, мы это сделаем! Вопрос не во мне, вопрос - в обществе! Но ещё раз подчёркиваю то, что я сказал: лучше идти спокойно, эволюционным путём. Без «ломки» и без революций настолько, насколько готово к этому общество.