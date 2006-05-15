Александр Лукашенко: <Россия всегда была и будет самым надежным, братским государством для Беларуси>

Россия всегда была и будет самым надежным, братским государством, с которым Беларусь будет строить союзные отношения.

Об этом заявил глава государства Александр Лукашенко на встрече с делегацией Северо-Западного федерального округа Российской Федерации.

Отметив, что сегодня много идет разговоров по поводу торможения двусторонних отношений, Александр Лукашенко сказал: <Где-то есть торможение, где-то мы ускоряемся>. При этом он подчеркнул, что за десять лет белорусско-российский товарооборот вырос в три раза. <Назовите в мире пример такого сотрудничества>, - заметил в этой связи Александр Лукашенко. - Потенциал в нашем государстве еще больше. В этом направлении и будем действовать>. И добавил, что <никакие газовые проблемы не смогут помешать> нашей дружбе.

По словам белорусского лидера, <белорусская экономика обеспечивает работой в России более 5 миллионов человек>. Александр Лукашенко пояснил, что в рамках промышленной экономической кооперации между двумя странами в Беларуси производится продукция из российских комплектующих и наоборот. Еще накануне финансового дефолта в России в августе 1998 года наша страна испытывала <огромный денежный дефицит>, но своевременно оплачивала поставки комплектующих для белорусских предприятий с Ярославского моторного завода. <Мы знали, что без ярославских моторов не удержим 33% мирового рынка большегрузных самосвалов>, - сказал Александр Лукашенко. <Это не просто дружба и братство, это экономика>, - отметил он.

И еще. В последнее время Беларусь подписала несколько контрактов по строительству новых производств. В частности, белорусская сторона заключила большой контракт с предприятиями Северо-Западного федерального округа России на поставку оборудования для будущего завода по производству бумаги в Шклове (Могилевская область).

Как отметил белорусский лидер, Беларусь намерена и в дальнейшем развивать сотрудничество с этим округом по всем направлениям.

Для справки:

Товарооборот Беларуси с регионами Северо-Западного федерального округа России в 2005 году составил $1565,8 млн., что на 0,8% больше, чем в 2004 году, экспорт - $803,9 млн. (уменьшение на 11,2%), импорт - $761,9 млн. (рост на 17,6%). За январь-март 2006 года товарооборот составил $377,7 млн., увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 18,6%, экспорт - $186,4 млн. (рост на 1,8%), импорт - $191,3 млн. (рост на 41,2%), сообщает БелТА.