Александр Лукашенко: <Решения, принимаемые главами государств в рамках ЕврАзЭС, должны носить обязательный характер>

Главная цель Евразийского экономического сообщества - эффективное использование потенциалов государств для повышения уровня жизни их народов. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая на встрече с руководителями парламентов государств - членов ЕврАзЭС.

По мнению главы государства, "определенные предпосылки в этом направлении уже созданы". Во всех странах Сообщества наблюдается экономический рост, улучшаются макроэкономические показатели.



Одна из важнейших задач сегодня - создать эффективный механизм реализации и контроля за выполнением принятых в рамках ЕврАзЭС договоров и решений. Решения, принимаемые главами государств в рамках ЕврАзЭС, должны носить обязательный характер в странах Сообщества. При этом межгосударственные процедуры по международным договорам должны быть максимально синхронизированы. Глава государства отметил, что необходимо приступить к конкретной работе по унификации правовой основы в тарифно-таможенной, топливно-энергетической, торговой, аграрной и миграционной сферах.

Беларусь в ходе последнего саммита глав государств в Санкт-Петербурге внесла ряд инициативных предложений, которые были поддержаны участниками встречи. В частности, речь шла о разработке межгосударственных целевых программ "Транзинт", "Микроэлектроника ЕврАзЭС XXI века", "Биотехнология - народному хозяйству", "Здоровье народов ЕврАзЭС", а также о создании совместного центра продаж и сервисного обслуживания машиностроительной и другой техники. Как подчеркнул Президент, поставлен вопрос о необходимости принятия Концепции международной деятельности ЕврАзЭС и Соглашения о сотрудничестве в области социального обеспечения. "В этой связи мы ожидаем более плодотворной работы Межпарламентской ассамблеи ЕврАзЭС", - отметил Александр Лукашенко.

По мнению белорусского лидера, ЕврАзЭС сегодня - единственный эффективно работающий орган на постсоветском пространстве, ядро интеграционных процессов. "Мы сами не ожидали, что ЕврАзЭС станет самым эффективным и, пожалуй, единственным органом, на который можно опереться и сохранить на постсоветском пространстве ядро интеграции, к которому при желании могут примкнуть и другие государства", - сказал он.

Обратив внимание на процессы, происходящие в рамках СНГ, Президент отметил, что действительно реальными сегодня являются два объединения - ЕврАзЭС и Союз Беларуси и России. Однако "рано говорить о том, что в ЕвраАзЭС мы сможем настолько продвинуться, как в Союзе Беларуси и России". По мнению Александра Лукашенко, опыт союзного строительства Беларуси и России может пригодиться при развитии интеграционных процессов в рамках Сообщества. Беларусь, председательствующая в ЕврАзЭС, намерена приложить максимум усилий для того, чтобы интеграционные процессы в рамках Сообщества ни в коем случае не затухали.

Глава государства выразил уверенность, что седьмое пленарное заседание Межпарламентской ассамблеи ЕврАзЭС будет способствовать дальнейшему развитию правовой базы Сообщества. Президент Беларуси акцентировал внимание на сложных задачах, связанных со вступлением членов ЕврАзЭС в ВТО, обеспечением свободного передвижения товаров, в том числе свободного транзита электроэнергии, нефти и нефтепродуктов по территории стран Сообщества.

В свою очередь председатель ассамблеи спикер российской Госдумы Борис Грызлов отметил, что вопросы, которые предстоит рассмотреть на заседании Межпарламентской ассамблеи ЕврАзЭС в Минске, важны с точки зрения продвижения в формировании общего таможенного, транспортного и энергетического пространства. Председатель российской Госдумы негативно оценил тот факт, что многие грузоперевозчики идут в обход территории Сообщества. Проблема, по его мнению, заключается в отсутствии единого таможенного пространства, разных тарифах.

Борис Грызлов высказал слова благодарности в адрес Беларуси, которая создала все необходимые условия для продуктивной работы МПА ЕврАзЭС в Минске.