Александр Лукашенко: <ОДКБ становится заметным субъектом системы международной безопасности>

Организация Договора о коллективной безопасности выходит на более высокий уровень взаимодействия с ООН. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая прошла в узком составе.

По словам белорусского лидера, за время, прошедшее после московской сессии ОДКБ, по укреплению Организации сделано много. Государства-участники более активно сотрудничают в военно-политической сфере, начала свою работу Межгосударственная комиссия по военно-экономическому сотрудничеству. "ОДКБ становится заметным субъектом системы международной безопасности", - констатировал белорусский Президент.

Он подчеркнул, что заметно улучшились результаты работы государств-участников Организации по противодействию новым вызовам и угрозам. "Тем не менее, много проблем еще предстоит решить, в том числе в ходе нынешней минской сессии", - сказал Александр Лукашенко.

Помимо глав государств-членов ОДКБ в пленарном заседании приняли участие министры иностранных дел, обороны и государственные секретари Советов безопасности. На сессии обсуждены приоритетные направления деятельности Организации на ближайший год, место и роль ОДКБ в архитектуре международной безопасности, перспективы сотрудничества с другими организациями, работающими в этой сфере.