Александр Лукашенко: <ЕврАзЭС имеет все предпосылки, чтобы стать эффективной интеграционной структурой>

Под председательством Президента Беларуси Александра Лукашенко в Минске проходит заседание Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества.

В состав этой организации входят Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Статусом наблюдателя при ЕврАзЭС обладают Армения, Молдавия и Украина.

Повестка дня сегодняшнего заседания включает около двадцати вопросов. Наиболее важные из них - совершенствование стратегии и тактики развития Сообщества и проект Концепции международной деятельности ЕврАзЭС. Открывая 16-е заседание Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества Президент Беларуси Александр Лукашенко отметил, что <Беларусь всегда выступала и будет выступать за максимальное развитие интеграционных процессов на постсоветском пространстве>.

По словам главы государства, во всем мире происходит объединение стран в региональные экономические и политические организации. "Это объективный процесс. Без сомнения, ЕврАзЭС имеет все предпосылки, чтобы стать эффективной интеграционной структурой. Сегодня шесть государств-членов Сообщества обладают огромным экономическим, энергетическим, транспортным и человеческим потенциалом", - подчеркнул белорусский лидер.