Александр Лукашенко: <Беларусь готова к сотрудничеству с ЕС при условии конструктивных шагов навстречу>

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял верительные грамоты главы представительства Еврокомиссии, послов Казахстана и Перу.

Беларусь готова к сотрудничеству с ЕС при условии конструктивных шагов навстречу. Об это заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая верительные грамоты главы представительства Европейской комиссии в Украине, Молдове и Беларуси Иена Боуга.

Президент подчеркнул, что на каждый шаг Евросоюза в направлении сотрудничества Беларусь сделает два-три шага. Александр Лукашенко высказал готовность принять не только европейские, но любые цивилизованные и гуманные ценности и следовать им при условии, что это будет соответствовать интересам белорусского народа и не будет нарушать Конституцию и законы республики. А они не менее цивилизованные, чем в европейских государствах, добавил Президент. В свое время Конституция Беларуси прошла экспертизу в основных юридических центрах Евросоюза, отметил глава государства.

Александр Лукашенко заверил дипломата, что Беларусь всегда была европейским государством, а общечеловеческие ценности являются краеугольным камнем государственной политики. "Нет в мире государства, которое столько внимания уделяет народу, не мешая при этом жить не только соседям, но и европейцам, которых вы представляете", - подчеркнул белорусский лидер, обращаясь к главе представительства Еврокомиссии.

Президент отметил, что если Европа действительно хочет видеть Беларусь добрососедской и процветающей страной, где соблюдаются интересы граждан, руководство республики будет идти навстречу.

В то же время Александр Лукашенко особо обратил внимания на то, что Беларусь не потерпит попыток диктата и вмешательства во внутренние дела. "Мы не потерпим нецивилизованных выпадов в адрес Беларуси и будем придерживаться такой линии", - подчеркнул белорусский лидер.

Глава государства также отметил, что Евросоюз при оценке действий Беларуси забывает о проводимой в стране политике по минимизации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. "Мы всегда будем корректировать свою политику с учетом этой трагедии, потому что треть территории страны подверглась радиационному загрязнению. Это тяжелейшая ноша, которая отражается не только на экономике, но и дипломатии", - сказал Президент.

Александр Лукашенко пожелал Иену Боугу во время его предстоящей дипломатической работы "идти вперед для достижения динамики в отношениях". По его словам, надо отказаться от конфронтации и четко понимать, что в Беларуси живет добрый и свободолюбивый народ, который не потерпит диктата от какой бы то ни было страны.

Обращаясь к послу, белорусский лидер отметил, что руководство страны предложит самые льготные условия функционирования в Беларуси, чтобы деятельность представительства была успешной, сообщает БелТА.



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У Беларуси и Перу неограниченные перспективы сотрудничества, заявил сегодня Александр Лукашенко, принимая верительные грамоты Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Перу в России и Беларуси (по совместительству) Умберто Умереса Альвареса.

По мнению главы государства, уровень существующих торгово-экономических отношений между двумя странами низкий и не соответствует имеющемуся огромному потенциалу. Белорусский лидер заверил посла, что в этом направлении все стремления дипмиссии будут поддержаны Беларусью, будут созданы все условия для успешной работы.

В свою очередь Умберто Умерес Альварес также выразил готовность развивать двусторонние связи. Он подчеркнул, что в Перу высоко ценят значение Беларуси в международных отношениях, уважают и разделяют ее принципы внешней политики, нацеленные на защиту суверенитета. "В Перу известны усилия руководства Беларуси по укреплению государственного и экономического суверенитета", - сказал дипломат.

Умберто Умерес Альварес отметил широкий спектр сотрудничества Беларуси и Перу. По его словам, наряду с последовательным укреплением дружественных отношений Перу планирует развивать взаимодействие в экономической, научной, образовательной и культурной сферах.

Президент Беларуси Александр Лукашенко также принял верительные грамоты Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Республике Беларусь Болата Искакова.