Александр Лукашенко: < Время эмоций проходит, наступает время реализации планов>

Александр Лукашенко на переговорах с Владимиром Путиным заявил, что и европейцы, и американцы, несмотря на "шумиху", все-таки позитивно настроены на сотрудничество с Беларусью.

"Мы сотрудничаем в жизненно важных вопросах, особенно в экономике", - подчеркнул глава белорусского государства.

По словам Александра Лукашенко, "время эмоций проходит, наступает время прагматизма, реализации планов". Президент в разговоре с Владимиром Путиным подчеркнул также, что обстановка в Беларуси, как и до выборов, спокойная, "люди трудятся, экономика работает". "Заканчиваем сеять хлеб. К 1 мая практически закончим посев и пересев", - сообщил белорусский лидер.

"Мы спокойно работаем, несмотря на то, что вокруг происходят какие-то политические завихрения или внутри кто-то себя пытается позиционировать в роли оппозиционеров. У нас говорят так: после драки кулаками не машут. Я вам говорил до выборов: мы очень аккуратно, спокойно проведем эту кампанию, чтобы и вам не было стыдно за наши отношения, поскольку Россия нас всегда поддерживала. А те, кто до выборов к нам так относились, те к нам и сейчас так относятся", - отметил глава белорусского государства.

Александр Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси не стоит проблема консолидации политических сил после выборов. "Это действительно очень важно - консолидация политических сил. Но у нас нет такой проблемы. За действующего Президента проголосовало практически все население, включая часть того электората, который должен был проголосовать за оппозицию. Поэтому если и объединять кого-то - то это еще одна-две тысячи человек, к сожалению - малолеток, которые пытались за деньги якобы что-то дестабилизировать. Поэтому речь может идти только о консолидации этой части общества", - заявил Александр Лукашенко.

"Я не могу сказать, что они нам не важны. И две тысячи - это очень важно. Но если они будут занимать иную позицию, мы и без них обойдемся. Мы страну удержим в нужном направлении. И России, и мировому сообществу стыдно за нас не будет", - добавил белорусский лидер.

Владимир Путин в свою очередь отметил, что ему было приятно услышать, что президент Беларуси настроен конструктивно, сообщает БелТА.