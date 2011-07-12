Александр Лукашенко: Криминал и коррупция пришли к нам, в основном, с Запада

Александр Лукашенко встретился с президентом клуба военачальников России Анатолием Куликовым. В прошлом он министр внутренних дел России, а ныне — генерал армии и руководитель общественной организации.

Клуб военачальников был создан, чтобы по максимуму использовать потенциал военных управленцев. Сегодня в его составе более 2 тысяч офицеров. Они готовы сотрудничать с белорусскими военными, в том числе и по вопросам коллективной безопасности.

Куликов обратился к Александру Лукашенко с просьбой обсудить возможность создания подобной общественной организации в Беларуси, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Анатолий Куликов, президент клуба военачальников Российской Федерации:

Наша задача — максимально использовать потенциал людей, которые долгие годы занимались серьезными проблемами управления большими воинскими коллективами, чтобы их потенциал не погас, чтобы они могли участвовать в разработке военной доктрины, концепции национальной безопасности, участвовать в реформировании. Конечно, это непросто. Но вот нам это удается.

Александр Лукашенко:

Вы один из немногих в России говорите правду. Хоть это и горькая правда, но вы ее говорите. Более того, вы критикуете власть, если они где-то не правы. Это всё правильно. Что касается вашего предложения, нет ничего плохого в том, чтобы мы организовали такую деятельность. Пускай это был бы клуб, организация — не важно. Но то, чем вы занимаетесь, очень важно. И ваша попытка в свое время в мировом масштабе объединить очень важна. Конечно, это будет очень сложно сделать, потому что мир абсолютно криминален сегодня. И не надо говорить, что у нас плохо с этим криминалом, коррупцией, а на Западе лучше. Всё это к нам оттуда пришло, в основном. Я уже немолодой политик и вижу, что происходит, поэтому это очень здоровая попытка, и мы отозвались на эту попытку, мы готовы в этом направлении действовать.

Что касается нашего общего Отечества — России, Беларуси и я бы не исключал и Украину даже может быть в перспективе юридически — то нам тут очень много придется поработать, потому что мир не такой простой. Я свою позицию выскажу дальше, когда будем вести диалог. Но очень много проблем у нас, к сожалению, с Россией, появляются всё новые и новые. Поэтому любое объединение, особенно влиятельных людей в Российской Федерации для нас очень важно, архиважно. По крайней мере, мы хотя бы до вас могли доводить ту информацию, которой сегодня российское общество и даже элита российского общества не обладают.