Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили экономические проблемы

Cостоялся продолжительный телефонный разговор президентов Беларуси и России, в ходе которого были обсуждены проблемы, сложившиеся во взаимоотношениях двух государств в торгово-экономической сфере.

В частности, речь шла об обеспечении Беларуси энергоресурсами, а также о поставках углеводородного сырья в страны Европы. В результате беседы найден компромисс, который позволит разблокировать сложившуюся тупиковую ситуацию, в том числе и касающуюся транзита российской нефти в страны Европы через территорию Республики Беларусь, сообщает пресс-служба Президента Беларуси.

Премьер-министрам Беларуси и России поручено в течение двух дней выработать конкретные предложения по разрешению всех проблемных вопросов и внести их на рассмотрение глав государств к пятнице, 12 января.