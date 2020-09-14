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Александр Лукашенко и Владимир Путин 14 сентября проведут переговоры в Сочи

14 сентября 2020 07:31
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Новости Беларуси. Взаимоотношения Минска и Москвы в центре внимания президентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Александр Лукашенко и Владимир Путин 14 сентября проведут переговоры в Сочи-1

Александр Лукашенко 14 сентября совершает рабочий визит в Россию. Самолет главы белорусского государства этим утром взял курс на Сочи, где состоятся переговоры лидеров.  

Александр Лукашенко и Владимир Путин 14 сентября проведут переговоры в Сочи-4

Настоящее и будущее белорусско-российского партнерства, тематика союзных отношений, международная повестка, в том числе ситуация в регионе и вопросы совместного реагирования на возникающие вызовы – эти темы станут главными в общении Александра Лукашенко и Владимира Путина. Встреча в Сочи пройдет в формате «один на один».  

# Беларусь-Россия # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Фотофакт

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