Александр Лукашенко и Уго Чавес: Закопали капитализм!

Встречать Александра Лукашенко и Уго Чавеса жители города Маракай вышли с флажками, бодрыми лозунгами. Столица штата Арагуа приветствовала Президентов как национальных героев. Впрочем, Александр Лукашенко, буквально за пару часов до перелета сюда, был награждён орденом Франсиско Миранды I класса. Награду ему вручили в Национальной ассамблее Венесуэлы.

В Венесуэле законодательная власть принадлежит однопалатной Национальной ассамблее. Она избирается сроком на пять лет, состоит из 167 парламентариев, ещё три места отведены представителям индейским общин. Здесь состоялась специальная сессия, на которую пригласили белорусского президента. Видимо, большинство маракайцев видели его по телевизору.

Александр Лукашенко в парламенте Венесуэлы:

Наш визит в Каракас направлен на последовательное укрепление белорусско-венесуэльских отношений и приданию взаимовыгодному сотрудничеству нового мощного импульса. Я уверен: поставленные цели будут обязательно достигнуты. Со стороны белорусского государства для этого будут предприняты все меры. Наше сотрудничество содействует решению важных социально-экономических задач: созданию новых рабочих мест и повышению квалификации занятых на них работников. Мне доставляет особое удовольствие сообщить вам, что по договорённости с моим большим другом, уважаемым Президентом Уго Чавесом мы приняли решение о строительстве у вас огромного количества социального жилья для ваших людей. Белорусы построят 5 тысяч квартир для простых венесуэльцев. И это пилотный проект. И буквально через час на этой доброй венесуэльской земле мы с Уго заложим первый камень в фундамент этих домов. Дорогие друзья, я убеждён, что у наших отношений хорошие перспективы. Залогом этого является политическое взаимопонимание на высоком уровне. Я хочу подчеркнуть, Беларусь пойдёт по пути сотрудничества с вами так далеко, насколько готова к этому Венесуэла.

Поездка в Маракай — возможность напрямую ознакомиться с, так сказать, живыми проектами в строительной сфере между Беларусью и Венесуэлой. Президенты осмотрели отведенную под строительство жилья территорию. По ходу обсуждали возникающие вопросы, говорили о перспективах. Уго Чавес рассказал, что Маракай нуждается в модернизации. 450 тыс. населения, а квадратные метры с крышей над головой — очень непростой вопрос.

Уго Чавес, президент Венесуэлы:

Самая острая проблема — это жилье.

Уго Чавес предложил белорусам реконструировать некоторые кварталы города. Маракай в 80 километрах на севере от Каракаса. Это важный промышленный центр страны. Здесь занимаются текстилем, бумажной и табачной промышленностью. Местные фермеры выращивают какао, кофе, табак. Александр Лукашенко сделал встречное предложение: помимо большого проекта по жилью, построить здесь молокозаводы, мясокомбинаты, сельхозпредприятия, фабрики или заводы по белорусскому образцу. Губернатор Маракая получил предложение изучить наш опыт.

Александр Лукашенко:

Он (губернатор Маракая - ред.) должен приехать к нам с министрами. Его надо привезти и показать ему все: базы, страну. Пусть он выберет, что ему надо. Он (Уго Чавес – ред.) хочет здесь много чего создать. Тогда мы пришлём специалистов. Губернатор выберет, согласует с тобой (Уго Чавесу), ты утверждаешь, и мы начинаем работать. Вторая точка — Баринас, третья — в Каракасе, что тебе нужно — будем точечно работать.

Президенты приняли участие в закладке памятного камня на месте строительства.

Александр Лукашенко – Уго Чавесу:

Закопали капитализм!

Уго Чавес – присутствующим:

Enterramos el capitalismo!

Кстати, Уго Чавес позже действительно подарил 200 тракторов «Беларус» венесуэльским фермерам. Здесь же Президентам доложили о том как продвигаются уже имеющиеся проекты. Были и презентации перспективных строек. Впрочем, самой впечатляющей стала импровизация самих президентов. Буквально на глазах всех присутствующих, за несколько минут появилось деловое соглашение. Выяснилось, что военная авиабаза Маракая подлежит реконструкции. Площадка занимает огромную территорию, однако инфраструктуры на ней мало. Уго Чавес попросил белорусов взять дело в свои руки — застроить неиспользуемые землю под жилье для военных и не только военных.

Александр Лукашенко – Уго Чавесу:

Здесь мы построим кругом жилье. Или ещё то, что нужно. Мы должны начать здесь строить. Мы за год тебе построим немало квартир.

Президенты говорили главным образом о кооперации в жилищном строительстве. Касательно реализации этих проектов Александр Лукашенко заметил, что белорусам не стоит распылять свои силы и браться за осуществление проектов по всей Венесуэле.

Александр Лукашенко:

Мы принципиально договорились, что не будем распыляться. Здесь будем строить, зачем нам по всей Венесуэле «прыгать». А отдельно — заводы, фабрики — то, о чем мы договорились.

Совместных проектов в сфере строительства у нас несколько. Прежде всего это кирпичный завод в городе Гуатире — мощность предприятия составит 25 млн. штук керамических пустотных блоков в год. В будущем ассортимент выпускаемых изделий планируется расширить. Есть проект по возведению завода строительных материалов. Но и это только вершина айсберга. Сейчас стороны сосредоточат усилия на реализации самых крупных проектов. Кстати, сегодня Венесуэлой официально были присоединены к нашему совместному предприятию по добыче нефти «Петролера БелоВенесолана» газовые месторождения на станции Сото в районе города Анако.

Официальный визит Александр Лукашенко в Венесуэлу продолжается. Следующий день главы государств решили посвятить работе над документами и обсуждению перспектив двустороннего сотрудничества Беларуси и Венесуэлы. В настоящий момент президенты находятся в резиденции Уго Чавеса — дворце Мирафлорес, в формате «один-на-один» обсуждая дальнейшие перспективы сотрудничества. Ожидается, что произойдёт подписание двусторонних документов, после чего, возможно, президенты ответят на некоторые вопросы журналистов.