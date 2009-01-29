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Александр Лукашенко и Павел Бородин обсудили повестку дня предстоящего заседания Высшего Госсовета

29 января 2009 17:55
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Повестка заседания Высшего Госсовета стала главной темой встречи Президента Беларуси и госсекретаря Союзного государства Беларуси и России.Заседания пройдет в начале февраля в Москве. В свое время, Александр Лукашенко, который является Председателем Высшего Госсовета Союзного государства, внес ряд предложений по укреплению повестки дня предстоящего Госсовета наиболее актуальными вопросами для двух стран. Сегодня Президент вернулся к перечню тем, которые предстоит обсудить.

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