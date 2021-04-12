Прямой эфир

Александр Лукашенко и Ильхам Алиев проведут две встречи. Какие темы будут обсуждать политики?

12 апреля 2021 16:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Александр Лукашенко отправится 13 апреля с официальным визитом в Азербайджан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко и Ильхам Алиев проведут две встречи. Какие темы будут обсуждать политики?-1

Ожидается, что Президент Беларуси и азербайджанский лидер проведут две встречи: первая состоится сразу же по прибытии в Баку, вторая пройдет в среду (14 апреля) – это основной переговорный день.

Александр Лукашенко и Ильхам Алиев проведут две встречи. Какие темы будут обсуждать политики?-4

Как сообщает Telegram-канал «Пул первого», к визиту Александра Лукашенко уже все готово. Это фото переговорных интерьеров, а точнее, залы резиденции Ильхама Алиева.

Александр Лукашенко и Ильхам Алиев проведут две встречи. Какие темы будут обсуждать политики?-7

Рабочий график предстоящих встреч достаточно плотный. Переговоры пройдут в узком и расширенном форматах. Среди основных сфер, которые представляют взаимный интерес, торговля, экономика, наполнение сотрудничества новым содержанием. Стороны также видят перспективы в области поставок продовольствия, переработки сельхозпродукции.

Александр Лукашенко и Ильхам Алиев проведут две встречи. Какие темы будут обсуждать политики?-10

Наш Президент в предыдущий раз посещал Баку в 2016-м, Ильхам Алиев с ответным визитом был в Минске в 2018 году. Сегодня страны связывают тесные политические и экономические контакты, во многом благодаря личной дружбе президентов. И даже несмотря на мировой экономический спад, Беларуси и Азербайджану удалось сохранить уровень взаимной торговли.

Александр Лукашенко и Ильхам Алиев проведут две встречи. Какие темы будут обсуждать политики?-13

Один из успешных опытов двух стран – машиностроение, локомотив развития в экономике. На Гянджинском автомобильном заводе уже собрано свыше 12 тысяч тракторов «Беларус». С конвейера сошли и более 4 000 автомобилей и прицепов МАЗ. Затронут главы государств и не менее актуальные темы: в здравоохранении, науке, образовательной и туристической сферах. По итогам встреч ожидается подписание двусторонних документов.

# Беларусь-Азербайджан # Александр Лукашенко # Ильхам Алиев # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Наполнение сотрудничества новым содержанием. Александр Лукашенко совершает официальный визит в Азербайджан
12 апреля 2021 10:09

Наполнение сотрудничества новым содержанием. Александр Лукашенко совершает официальный визит в Азербайджан

Пётр Симоненко: Украина кровью расплачивается за всё, что связано с изменением понимания ответственности политических сил за судьбу народа
11 апреля 2021 17:24

Пётр Симоненко: Украина кровью расплачивается за всё, что связано с изменением понимания ответственности политических сил за судьбу народа

Евгений Криштапович – лидерам политических партий: «А что вы, ребята, делали 25 лет? Вы покажите степень своей эффективности»
11 апреля 2021 17:00

Евгений Криштапович – лидерам политических партий: «А что вы, ребята, делали 25 лет? Вы покажите степень своей эффективности»