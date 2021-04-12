Александр Лукашенко и Ильхам Алиев проведут две встречи. Какие темы будут обсуждать политики?

Новости Беларуси. Александр Лукашенко отправится 13 апреля с официальным визитом в Азербайджан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Александр Лукашенко отправится 13 апреля с официальным визитом в Азербайджан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ожидается, что Президент Беларуси и азербайджанский лидер проведут две встречи: первая состоится сразу же по прибытии в Баку, вторая пройдет в среду (14 апреля) – это основной переговорный день.
Как сообщает Telegram-канал «Пул первого», к визиту Александра Лукашенко уже все готово. Это фото переговорных интерьеров, а точнее, залы резиденции Ильхама Алиева.
Рабочий график предстоящих встреч достаточно плотный. Переговоры пройдут в узком и расширенном форматах. Среди основных сфер, которые представляют взаимный интерес, торговля, экономика, наполнение сотрудничества новым содержанием. Стороны также видят перспективы в области поставок продовольствия, переработки сельхозпродукции.
Наш Президент в предыдущий раз посещал Баку в 2016-м, Ильхам Алиев с ответным визитом был в Минске в 2018 году. Сегодня страны связывают тесные политические и экономические контакты, во многом благодаря личной дружбе президентов. И даже несмотря на мировой экономический спад, Беларуси и Азербайджану удалось сохранить уровень взаимной торговли.
Один из успешных опытов двух стран – машиностроение, локомотив развития в экономике. На Гянджинском автомобильном заводе уже собрано свыше 12 тысяч тракторов «Беларус». С конвейера сошли и более 4 000 автомобилей и прицепов МАЗ. Затронут главы государств и не менее актуальные темы: в здравоохранении, науке, образовательной и туристической сферах. По итогам встреч ожидается подписание двусторонних документов.