Александр Лукашенко и генеральный секретарь ЕврАзЭС Григорий Рапота обсудили повестку дня заседания Межгоссовета Евразийского экономического сообщества

Главе государства было доложено о степени готовности организационной и протокольной части завтрашнего саммита. Как сообщил Григорий Рапота, в повестке дня около двух десятков вопросов. Один из главных - стратегия и тактика развития организации. На уровне глав государств предстоит принять решение о том, как будет выстраиваться работа ЕврАзЭС в дальнейшем.

Генеральный секретарь ЕврАзЭС Григорий Рапота также сообщил, что Узбекистан, вошедший в эту организацию в январе текущего года, уже включился в работу и занял активную позицию по всем обсуждаемым в рамках Евразийского экономического сообщества вопросам.

Как отметил Григорий Рапота, белорусская сторона взяла на себя всю организационную и протокольную нагрузку по подготовке к встрече глав государств-членов ЕврАзЭС. "И, должен сказать, блестяще справляется", - подчеркнул он.

Григорий Рапота подчеркнул, что Сообщество сейчас находится на ответственном этапе создания Таможенного союза. На заседании Сообщества планируется обозначить темпы и сроки создания Таможенного союза. Ранее предполагалось в 2006 году завершить подготовительную работу по этому вопросу. Технологически в текущем году эта работа будет завершена, а далее должны последовать политические решения в этом направлении, считает Григорий Рапота.

В центре внимания глав государств также будет находиться проект Концепции международной деятельности ЕврАзЭС. По словам Григория Рапоты, ЕврАзЭС на сегодняшний день активно развивает международные контакты. Так, недавно состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между Секретариатом ЕврАзЭС и Секретариатом ШОС. "Перед этим мы провели переговоры с Европейской экономической комиссией. ЕврАзЭС является наблюдателем в Организации Объединенных Наций. У нас тесные контакты со Всемирной таможенной организацией", - добавил Григорий Рапота.

Генеральный секретарь ЕврАзЭС также сообщил, что в настоящее время Узбекистан присоединяется к договорным документам организации. Как ожидается, на минском саммите ЕврАзЭС будет подведен промежуточный итог этой работы.