Александр Лукашенко и Дмитрий Медведев проводят неформальную встречу в Сочи

С рабочим визитом в Российскую Федерацию белорусский лидер прибыл по личному приглашению своего коллеги. Вопросы интеграции и развития белорусско-российских отношений вновь обсуждаются сегодня на самом высоком уровне. Встреча стала продолжением семичасовых переговоров, начатых в четверг в Завидово. Как ожидается, сегодня будут уточнены аспекты уже достигнутых договорённостей. Их порядка 20 пунктов. В частности, лидеры уже обсудили возможность возведения с участием белорусских строителей спортивных объектов к Зимней Олимпиаде в Сочи-2014. Дмитрий Медведев предложил белорусской стороне поучаствовать в нескольких крупных проектах. Как известно, Беларусь уже строит один из крупнейших объектов.



Отдельным блоком в переговорах – международная проблематика. В частности, коснувшись темы апрельского саммита «двадцатки» в Лондоне, Александр Лукашенко заявил о полной поддержке предложений, подготовленных к этому форуму Россией. Встреча, напомним, проходит в неформальной обстановке, без галстуков.