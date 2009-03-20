Александр Лукашенко и Дмитрий Медведев продолжат обсуждение вопросов двустороннего сотрудничества

Тех, что были подняты во время вчерашней встречи в российском Завидово. Напомним, переговоры Глав государств длились более семи часов. Обсужден практически весь спектр белорусско-российских отношений. В частности, это сотрудничество в финансово-кредитной и торгово-экономической сферах. Стороны договорились о поддержке промышленной кооперации двух стран. Целый блок вопросов касался также международного и регионального сотрудничества.