Александр Лукашенко: «Хорошего руководителя нужно серьезным образом поддерживать»

Новости Беларуси. Хорошего руководителя нужно серьезным образом поддерживать. Об этом заявил Президент, принимая ряд кадровых решений.

13 июня глава государства назначил Чрезвычайных и Полномочных Послов нашей страны, также получено согласие на назначение руководителей райисполкомов, ректоров вузов, работников профильных ведомств и государственных организаций.

Новые руководители теперь в Березовском, Лельчицком, Лоевском, Дятловском, Воложинском, Стародорожском и Мостовском районах. Общаясь с представителями местной вертикали, Александр Лукашенко сформулировал основные задачи, которые предстоит решать на местах. Прежде всего, новым руководителям заниматься придется вопросами сельского хозяйства, реального сектора экономики, конкретными проблемами в жизни людей. Президент отметил, что с первого дня нужно начинать работать жестко и принципиально.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Поскольку вы люди, связанные не в основном, а вообще с сельским хозяйством, с людьми, с их приусадебными участками, с их жизнью, вам придется очень много в этом направлении работать. Я намекаю на то, что вся экономика – это основа. На нее накладывается политика. А тут еще и Всебелорусское народное собрание, к которому вы должны подготовиться и как «Отче наш» знать свой район и все, что происходит в этом районе. Я очень рассчитываю и надеюсь, что мы сможем справиться с теми вызовами, которые бросило нам время. Мы просто обязаны справиться, другого пути у нас нет. Мой вам совет: никого не слушайте, что что-то сегодня невозможно сделать. В наше время возможно сделать все, если только захотеть. А если опустить руки и плакаться, что у нас кризис, переждем кризис или вообще ничего делать не будем, пока не закончится кризис, знаете, что будет в результате. Поэтому убедительно вас прошу: с первого же дня начинайте работать. Жестко и принципиально. И смотрите: вы у всех на виду, я всегда председателей райисполкомов об этом предупреждаю.

Чрезвычайные и Полномочные Послы назначены в Иран, Республику Корея, Бельгию, Словакию, Вьетнам, Бразилию. Многие из них будут работать по совместительству. Также Александр Лукашенко дал согласие на назначение генеральных консулов Беларуси в Мюнхене и Одессе. Президент подчеркивает: перед каждым из дипломатических представителей стоит задача нарастить экспорт и расширить торгово-экономические связи. Белорусскую продукцию нужно уметь предложить. Результаты этой работы будут критериями оценки эффективности службы белорусских дипломатов за рубежом.

Александр Лукашенко:

Вы представляете страну. За плечами главный вопрос, который вы должны нести, - экономика, экспорт. Это главное. По этим вопросам мы, прежде всего, будем вас оценивать. Мы не ставим перед вами каких-то глобальных неразрешимых задач или не ставим вас перед неразрешимыми проблемами. Давайте, каждый год понемногу, но прибавляйте. Наша продукция вам всем известна. Вы - люди опытные. Вот мое требование к вам – быть объективными, честными, поскольку вы представляете Президента и страну, и толкать экспорт, экономику только вперед. Мы на вас очень рассчитываем. Я говорю об экспорте. Буквально во все эти страны, может, где-то сложнее будет. Настаивайте. Требуйте жестко. Я не думаю, что министр прячет вашу информацию и не доводит до министерств. Доводит. Но обратная связь у нас еще отсутствует. Если посол требует что-то от министра, значит, надо взять на контроль и заставить министерство и конкретное предприятие в этом направлении работать. Должны быть конкретные деловые предложения.