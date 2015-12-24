Александр Лукашенко: Главное достояние и настоящее богатство Беларуси – это мир и трудолюбивые добрые люди

Новости Беларуси. Новогодний хоровод закружил 24 декабря более двух тысяч ребят со всей страны. Главная елка зажглась во Дворце Республики и по традиции стала кульминацией благотворительной акции «Наши дети». Приглашение на праздник получили дети-сироты, ребята из многодетных семей, воспитанники домов-интернатов, а также победители олимпиад, творческих конкурсов и спортивных соревнований, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как и каждый год, новогоднее настроение с детьми разделил президент. До начала сказочного представления Александр Лукашенко пожелал юным гостям праздника вырасти образованными людьми и приумножать национальные богатства.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Ваши улыбки, ваше замечательное настроение наполняют атмосферу того, нашего вот этого прекрасного зала волшебством и, конечно же, ожиданием сказки. Ведь вы – будущее нашей страны. В вас воплощаются самые светлые мечты и надежды не только родителей, но всей нашей Беларуси. Замечательно, что у нас, в Беларуси, рождается с каждым годом все больше и больше детишек. Значит, мы можем верить, что нашу родину ждет счастливое завтра. Каждый раз, встречаясь с вами, ребята, да и со взрослыми, я говорю: наше главное достояние – это мир, который мы сберегли. А настоящее богатство – это трудолюбивые и добрые белорусские люди. Среди вас выдающие спортсмены, среди вас победители и призеры творческих и интеллектуальных состязаний. Я всех вас поздравляю с этими достижениями. Мы сделаем все для того, чтобы ваш дар, ваш разум, ваши способности не исчезли, не пропали даром. Мы сделаем все для того, чтобы вы в своей стране чувствовали себя нужными. Это самое главное.

Дорогие ребята, я поздравляю вас с этим светлым и добрым новогодним праздником, Новым годом. Мне как президенту очень хочется, чтобы вы с уверенностью смотрели в будущее, полагались на свои силы и любили свою страну, нашу Беларусь. А став взрослыми, продолжили добрые традиции нашего народа и внесли свой вклад в процветание отечества. И хранили всегда как самое главное для того, чтобы развивалась страна, мир и согласие на родной земле.

Самая зрелищная часть праздника – новогодняя сказка. Традиции главной елки страны не меняются. А вот спектакль – каждый раз сюрприз. В 2015 году ребят ждала современная постановка под названием «Виртуальный Новый год». Всеми любимому Деду Морозу предстояло победить вредоносные программы и вместе с героями сказки отправиться в увлекательный мир новых технологий.

В завершении праздника все участники получили сладкие подарки. Подготовили сюрпризы, сделанные своими руками, ребята и для главы государства.

Марафон добрых дел и праздничных мероприятий в рамках акции «Наши дети» продлится до середины января.