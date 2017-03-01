Александр Лукашенко – Гиоргию Маргвелашвили: мы с вами за несколько лет осуществили прорыв в наших отношениях

Новости Беларуси. Беларусь готова предоставить Грузии выгодные условия для ведения бизнеса и предлагает новые совместные проекты. С официальным визитом в Минске находится президент этой страны Гиорги Маргвелашвили. 1 марта во Дворце Независимости его приветствовал Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главы государств встречались в 2015 году в Тбилиси, когда с официальным визитом Грузию посетил Президент Александр Лукашенко. Многие достигнутые тогда договоренности уже выполнены.

А отношения двух стран приобрели дружественный и партнерский характер. Лидеры договорились в ближайшей перспективе довести товарооборот до 200 миллионов долларов.

И по итогам минувшего года вышли на рекордный за последние пять лет показатель – более 70 миллионов. Это в полтора раза больше, чем в 2015-м. Переговоры президентов Беларуси и Грузии начались с общения тет-а-тет.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы буквально с вами за несколько лет осуществили прорыв в наших отношениях. Сегодня к великому удовлетворению, пусть это еще не тот товарооборот, который должен быть и который мы наметили, но полпути мы прошли. Мы когда-то договорились, что 200 миллионов долларов – это первая ступень, которую мы должны достичь в торговле между нашими республиками. Надо отдать должное, что те темпы роста товарооборота, которые сейчас у нас между государствами, у нас нет ни с одной страной. Более того, прирост очень серьезный на фоне даже Евразийского экономического союза, где у нас, к сожалению, падение. Здесь у нас прирост. Конечно, объемы несопоставимы, но сама тенденция очень обнадеживает. Я говорю о товарообороте, потому что это фундамент наших отношений. И мы этот фундамент с вами выстраиваем.

После общения в узком составе Президенты продолжат разговор в расширенном. К нему подключаться руководители ключевых министерств и ведомств, а также представители бизнеса.

Речь пойдет о перспективах развития отношений в разных отраслях. По итогам ожидается подписание нескольких документов.