Александр Лукашенко: Европейские нормы строительства будут введены в течение одного года

Глава государства обозначил основные стратегические направления развития страны на пятилетку. Обсуждение этих вопросов продолжилось на секциях и в кулуарах. Все позиции нашли свое отражения и в выступлениях делегатов. В зале работали микрофоны, и у всех участников собрания была возможность задавать свои вопросы, вносить конструктивные предложения.

В собрании приняли участие 2,5 тысячи делегатов со всей страны. Отправной точкой для дискуссии, которая седьмого декабря развернулась в Большом зале Дворца Республики, стало вчерашнее выступление Президента.

Уже с утра в фойе Дворца Республики было многолюдно. Делегаты активно общались. В кулуарах обсуждали то, что уже через несколько часов будет звучать с трибуны, а после войдет в программу развития страны.

Выступить на собрании вызвались почти три десятка человек, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Первым к микрофону вышел губернатор Гомельской области. Александр Якобсон высказал уверенность, что белорусы имеют все необходимое для того, чтобы строить государство с «умной экономикой».

Александр Якобсон, председатель Гомельского областного исполнительного комитета:

Наш национальный приоритет на будущую пятилетку я бы образно охарактеризовал тремя «И» – инициатива, инновации, инвестиции.

Гендиректор борисовского завода БАТЭ продолжил разговор о модернизации. Анатолий Капский рассказал, что предприятие за последние пять лет инвестировало около 100 миллиардов рублей.

Анатолий Капский, генеральный директор ОАО «Борисовский завод автотракторного электрооборудования»:

Несколько лет назад была большая проблема оставления на предприятии молодых специалистов после отработки соответствующего законодательству срока. Сегодня этой ситуации на заводе нет, потому что каждый человек должен работать максимально эффективно, а управленцы, исходя из затрат конкретного рабочего, оценивать эту эффективность.

Кстати, сегодня – тот редкий день, когда просмотр телевизора на рабочем месте нельзя считать нарушением трудовой дисциплины. На БАТЭ, к примеру, рабочие внимательно слушали выступления всех делегатов собрания.

Дмитрий Мицкевич, главный технолог ОАО «БАТЭ»:

Считаю самым главным выход на зарубежные конвейеры. Или на российские конвейеры по выпуску иномарок.

Председатель федерации профсоюзов поднял сегодня вопрос нарушения прав работников на частных предприятиях. Леонид Козик предложил бизнесу более активно заключать коллективные договоры.

На форуме сегодня прозвучало и неожиданное предложение предвыборной тематики.

Леонид Козик, председатель федерации профсоюзов Беларуси:

Надо книгу, которую издали, и с которой знакомились делегаты, подарить кандидатам в президенты. Пусть они полистают ее, посмотрят, сколько там городов сделано новых. Сколько восстановлено, реконструировано производств. Пусть увидят, чем живет страна. Может, тогда у них откроются глаза.

После выступлений каждого из делегатов следовали вопросы из зала, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Одну из самых активных дискуссий вызвала тема строительства.

Вопрос гендиректору стойтреста №8 был и у Президента Александра Лукашенко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Было принято решение: все объекты, которые были введены за два года до, допустим, августа этого года, проверить. И если по вине строителей существует брак, принять самые жестокие меры. Самая простая мера – за ваш счет это все восстановить, отремонтировать. Ваша организация имела такие бракованные объекты? У Вас был такой брак? В городе, в деревне.

Гендиректор стойтреста №8:

У нас таких не было.

Александр Лукашенко потребовал навести порядок и укрепить дисциплину в строительной отрасли. Кроме того, Президент считает, что необходимо сделать все возможное для того, чтобы стоимость работа снижалась.

Александр Лукашенко:

Какой им интерес будет сокращать стоимость строительства? Что-то пытаемся в этом направлении сделать. Но не все сделали. И опять же тогда, разозлившись на этих строителей, было приказано год назад Министру строительства и Премьер-министру немедленно ввести европейские нормы строительства. Это будет сделано в течение одного года. Дисциплина и скорость решения вопросов не просто будут удвоены.

Я прямо говорю, готовьтесь к усилению дисциплины. Я вам даю сигналы в общество.

Если мы дисциплину, порядок, разгильдяйство уберем, мелкое воровство, то мы на 25% снизим себестоимость. Вы не ждите каких-то нормативно-правовых актов. Вам нормативно-правовой акт – идите в частые структуры и защищайте права человека. Европа от нас требует защитить права человека. Так давайте сделаем перед ними хороший знак и покажем, как на самом деле надо защищать права человека. И они будут нам аплодировать и нас поддерживать. Поэтому проектно-сметная документация без всяких наворотов – учитесь строить у рачительных хозяев по всей Европе, миру. Да и в России сегодня есть хорошие примеры. Учитесь там. Тащите их в страну и реализовывайте.

Все, что вы видели в этих альбомах, прошло через мое сердце и душу.

Я же это не придумал. Еду по Москве и думаю: как бы мы не клевали эту страну, но приятно смотреть. Вечером подсвечено. Я приехал и Павлову сказал, что надо оживить город. А сейчас это совсем другой город. И сделали это в сложные времена. В течение 2,5 лет. И будем продолжать делать. И другие города этим путем пошли.

Доступным жилье помогают делать банки. Сегодня эту сферу представил председатель правления «Белагропромбанка». Сергей Румас рассказал, что уровень доверия зарубежных компаний к банковскому сектору Беларуси значительно повысился. Это позволяет финансировать каждый контракт покупки иностранного оборудования с помощью внешних источников.

Сергей Румас, председатель правления ОАО «Белагропромбанк»:

С начала 2006 года ресурсный потенциал «Белагропромбанка» возрос в восемь раз и составил 27 трлн рублей. Это соответствует объему, которым пять лет назад располагала вся банковская система страны.

На Оршанском льнокомбинате сегодня также внимательно следили за ходом дебатов во Дворце Республики, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Ведь на собрании вызвалась выступить ткачиха Светлана Рожанская – одна из лучших работниц предприятия.

Светлана Рожанская, ткачиха РУПП «Оршанский льнокомбинат»:

Главная цель – сделать все возможное, чтобы на мировом рынке бренд «Сделано в Беларуси» стал знаком самого высокого качества.

Возможность выступить перед делегатами получил и студент Гродненского государственного университета Александр Горный. Он поблагодарил за поддержку начинающих ученых.

Митрополит Филарет на IV Всебелорусском собрании предложил свое видение успешной страны.

Митрополит Филарет:

14 лет прошло с тех пор, как на I Всебелорусском собрании церковь от лица верующих соотечественников свидетельствовала о единосущности таких понятий, как «Мы – народ Республики Беларусь» и «Мы – народ Божий». И сегодня церковь свободно и с гражданским достоинством участвует в определении стратегических направлений и тактических задач развития нашего отечества.

Человек от земли, председатель успешного агрокомбината «СНОВ» Николай Радом, заявил сегодня, что сельское хозяйство страны в ближайшие годы должно повысить экономическую эффективность и работать над снижением себестоимости продукции. Это поможет конкурировать на мировом рынке.

Николай Радом, председатель агрокомбината «СНОВ»:

Наши хозяйства работают не хуже зарубежных. Без новых технологий, пород животных дальнейший успех невозможен.

Одна из участниц собрания подняла и такой, казалось бы, мелкий вопрос, как питание детей в школах. Однако, по мнению Президента, это важная проблема, которая должна быть на постоянном контроле.

Александр Лукашенко:

Мы нашли удручающие факты, когда в одной столовой дети из менее обеспеченных семей питаются по одному рациону, а за деньги – совершенно другой рацион в школе. Детям, за которых платит государство, котлеты или сосиски не положат в горячее. Они едят салат. Это дикость. Лучше вообще никого не кормить, чем в школе расслаивать таким образом детей.

Немедленно было принято решение, и как мне доложили, это уже устранено. Мы должны накормить детей.

Это решение было принято мной, когда я находился в Брагине, в чернобыльской зоне. Тогда нам очень тяжело было. Денег не было. Но тогда было сказано четко, однозначно и честно: не каждый ребенок в семье может получить нормальное питание. И таких семей было чуть ли не половина.

И мною было принято решение о том, чтобы кормить детей. И мы с тех пор детей кормим. Но получились вот эти перекосы.

Но буквально через неделю после получения этой информации в Минске мы выровняли эту ситуацию.

К дискуссии присоединились и гости форума, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Геннадий Зюганов заявил, что белорусская экономическая модель показала себя как наиболее эффективная на постсоветском пространстве. Кроме того, председатель компартии России дал свою оценку и внешнеполитической стратегии Беларуси.

Геннадий Зюганов, председатель ЦК Компартии Российской Федерации:

Сегодня вновь всемирный кризис. 200 стран попали в эту яму. И пока конца его не очень видно. Из 200 стран только 12 прибавляли в течение года. И среди этих 12 – ваша республика. Поэтому я вас поздравляю, что, несмотря на тяжелейший кризис, вы и в этих условиях работаете профессионально, грамотно и достойно.

Посмотрите в сторону реформ Беларуси, и вы поймете тот рецепт и суть его, который надо реализовывать на российской земле. Хочу не просто поддержать вас, а как политик и ученый, который видел опыт более 70 стран, доказать, что ваша модель наиболее эффективна, и вы должны уверенно следовать этим путем.

Во-первых, вы его выбрали и проводите на основе всенародного референдума и собрания, которое в четвертый раз обсуждает и подтверждает эту линию. Вы это проводите без оргпреступности олигархов, без расстрелов парламента.

Вы по показателю ООН по человеческому потенциалу впереди всех на постсоветском пространстве.

Есть такой показатель, как право на труд. Если сравнить с 90-м годом, Беларусь дает более 150%, Россия еще не подобралась к 100%, Украина – 70-80%, а Грузия, Прибалтика – только половина. Причем из Грузии и Прибалтики от этих реформ сбежала почти половина населения.

Если взять справедливость, то у вас самое низкое расслоение общества. 4-5 – это скандинавский показатель. В Росси достигает 20, а в Москве добралась почти до 40.

Если взять язык, образование, СМИ, то здесь не прикрыли ни одного канала. Внимательно слушают, делают выводы.

Я уверен, что у вас и самая высокая безопасность. К вам бегут, из вашей республики – практически нет.

Что касается отдыха, то у меня очень многие знакомые ездят отдыхать в Беларусь. И я сам уже записался в очередь.

Союз России, Беларуси, Украины, и, желательно, Казахстана должен быть для каждого внутренним историческим выбором. В современной Америке – 300 с лишним млн. Если бы мы уберегли союз, то у нас было бы столько же.

Политика Президента, направленная на равноприближенность – это мудрая и правильная политика. Я считаю, что надо активно развивать, потому что соединение потенциала Европы и России – это есть стратегическая линия, которая позволит нам быть конкурентными и обеспечить достойное будущее для каждого человека.

Ваш совет – это важный шаг народного обсуждения и принятия исторических решений. Вы на верном пути, вас любят в России, вас уважают в России. В добрый путь, мои друзья.

А. Лукашенко: Тот, кто мечтает о революции, должен успокоиться. Мы лимит революций исчерпали в прошлом веке

А. Лукашенко: Мы должны избавиться от ущербной лакейской психологии зависимости от кого-то более сильного

А. Лукашенко: Для Беларуси минимально необходимая численность — 20 миллионов человек, а оптимальная — 30 миллионов

А. Лукашенко: Я не раз предлагал сделать, как на Западе — дать зарплату в 2-2,5 тысячи долларов, но и платить за все самим

А. Лукашенко: Роскоши раздавать льготы направо и налево не позволяют себе даже очень богатые страны

А. Лукашенко: Увеличение реальных денежных доходов к 2016 году сделает доступным строительство жилья за счет собственных и заемных средств

А. Лукашенко: Сегодня уже можно констатировать, что остановлено бегство умов из страны

А. Лукашенко: Приоритетное направление работы Правительства — к 2015 году обеспечить 30% энергии из собственных источников, оставшиеся 70% диверсифицировать

А. Лукашенко: Мы сегодня уже создали завод, который в состоянии сам производить уникальные космические аппараты

А. Лукашенко: Нам необходимы европейские стандарты. Это вопрос репутации Беларуси

А. Лукашенко: Нам всегда было непросто сотрудничать с новой Россией, но другой нет

А. Лукашенко: У нас нормальные условия для регистрации и деятельности предприятий. Идите и работайте!

А. Лукашенко: Я гарантирую кардинальные изменения в контрольной деятельности

А. Лукашенко: Условия в малых поселках и городах должны быть лучше, чем в Минске

А. Лукашенко: Мы ничего не ломали — ни колхозы, ни сельхозкооперативы, ни фермеров — через колено

А. Лукашенко: В ближайшие год-два мы проведем приватизацию некоторых земель для частников

А. Лукашенко: Бесхозной Беларусь не останется. Это слишком лакомый кусок и для Евросоюза, и для Америки, и для других

А. Лукашенко: На площадь вы выйдете, на улицу, еще куда-то — страну вы не получите

А. Лукашенко: Не надо пугать КГБ, не надо пугать милицию. Милиция — это ваши дети, такая, какое наше общество, какие мы сами