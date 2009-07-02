Беларусь заинтересована в совместном с Венесуэлой продвижении интересов в Латинской Америке.

Об этом заявил сегодня Александр Лукашенко на встрече с министром энергетики и нефти Боливарианской Республики Рафаэлем Рамиресом.

Речь идет о расширении присутствия Беларуси в экономике Венесуэлы. Это и создание совместных предприятий, увеличение добычи нефти и активизация работы сейсморазведки, а также — реализация нескольких проектов в энергетике.

За прошлый год товарооборот Беларуси с Венесуэлой возрос практически втрое за счет роста экспорта и превысил 173 миллиона долларов. В январе-апреле он удвоился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. И прежде всего, за счет роста продаж товаров отечественных марок в Венесуэлу. Это тракторы, грузовики, сельхозтехника и калийные удобрения – всего около полусотни наименований.

— Я абсолютно убежден, что те планы, которые мы с вами обозначили мы реализуем, — заявил Александр Лукашенко, — Это даже не вопрос белорусско-венесуэльских отношений. Это вопрос нашего совместного продвижения с Венесуэлой в Латинской Америке. И этим самым мы продемонстрируем наши возможности. Мы сможем показать другим латиноамериканским странам, что можно сотрудничать и со средними и малыми государствами. И давать тот же эффект, что и от сотрудничества с такими гигантскими государствами как США и другие.

— Прежде всего я хотел бы передать вам привет от команданте нашей революции Президента Чавеса. Для нас и нашей делегации – большое удовольствие снова находится в Минске, мы очень хорошо себя чувствуем в этом красивом городе. Президент поручил мне приехать в Беларусь, для того чтобы решить поднятые темы. И мы очень довольны обнадеживающими результатами. Как всегда, нынешняя встреча дала нам возможность еще более углубить наше сотрудничество, — сказал в свою очередь Рафаэль Рамирес Карреньо.



И уже сегодня белорусско-венесуэльскому предприятию «Петролера-Беловенесолана» по нефтедобыче передали три новых месторождения. Соответствующий документ был подписан в белорусском правительстве. Также достигнуты договорённости о создании совместного проекта в газовой сфере и предприятия по сервисному обслуживанию нефтяной отрасли. Как отметил на встрече сопредседатель белорусско-венесуэльской комиссии Виктор Шейман – «Беларусь рассчитывает быть первоочередным торговым партнером Венесуэлы».

– Для Беларуси и Венесуэлы необходимо теснее координировать свои действия во внешней торговле. Более динамично запускать, внедрять те масштабные проекты, которые уже обсуждены, которые находятся в сфере реализации, – отметил сопредседатель белорусско-венесуэльской комиссии высокого уровня Виктор ШЕЙМАН.

Отметим, что в январе-апреле товарооборот между нашими странами удвоился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Произошло это за счет увеличения экспорта. Сегодня это порядка полусотни наименований – тракторы, грузовики, прицепы, сельхозтехника, калийные удобрения. Напомним, что два года назад Венесуэлу посетил Александр Лукашенко. Что послужило мощным импульсом для развития двусторонних отношений. В боливарианской республике зарегистрировано несколько совместных предприятий с участием БелАЗа, МАЗа, МТЗ, а также ряд деловых представительств Беларуси. Наши специалисты работают там в области сейсморазведки, нефтедобычи. Страны и дальше намерены увеличивать направления взаимовыгодного сотрудничества. Ожидается, что в скором времени должен состояться уже четвертый визит в Беларусь лидера боливарианской республики Уго Чавеса.