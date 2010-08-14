Александр Лукашенко: Если Россия не будет строить у нас атомную станцию, мы будем договариваться с другими инвесторами

Посещая Минскую область, Президент Александр Лукашенко ответил на вопросы журналистов. В частности, – по складывающейся ситуации вокруг строительства первой белорусской атомной станции.

Глава государства признал, что существует проблема по договоренностям с российской стороной. Причем факторы, которые тормозят этот процесс, по словам Александра Лукашенко, чисто субъективные.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

– Следует подумать о другом инвесторе. Мы никогда эту тему не сбрасывали со счетов. Да, мы работали с россиянами, они умеют делать атомные станции, мы разговариваем на одном языке, это близкая нам страна-союзница. Мы исходили из того, что они пообещали, они настойчиво требовали от нас, чтобы они строили эту станцию. Мы со многими инвесторами были в контакте, но приняли решение в пользу России. Затем, по чисто субъективным факторам, нас начали придавливать. Вы знаете, какие это факторы. Это в одном ключе, что происходит и по другим направлениям. Я поручил Правительству провести последние переговоры с Россией и спросить у них прямо: вы будете строить или нет? В первый раз они нам предложили практически двойную цену. Мы им говорим: мы за такую цену станцию строить не будем, мы же договаривались, что у нас будут такие же цены, как в России. Через силу, продавили, открыли нам цену. Мы сказали: да, за эту цену мы будем строить. Дальше, нам говорят: знаете, мы вам станцию построим, но давайте создадим некое совместное предприятие, которое будет потом продавать электроэнергию, и белорусскую тоже, на Запад. Позвольте. Мы берем у вас кредит, не дешевый, мы его будем вам возвращать. Какое вы имеете отношение к нашему товару? Не солидно себя ведут. Поэтому, мы не сбрасываем со счетов других инвесторов. В ближайшее время мы определимся, кто будет строить у нас атомную станцию. Хотя мы немножко затянули сроки, но белорусские строители уже работают: создана площадка для строительства, подведены дороги, все необходимое. Поэтому, если Россия не будет строить у нас атомную станцию, сейчас идут эти переговоры, мы будем договариваться с другими инвесторами. В мире они есть. Пускай мы немножко времени потеряем, не горит. Но мы суверенное государство, мы просим недешевый кредит, мы за него будем строить атомную станцию тогда с другим государством. Предложения на сей счет у нас есть.

Журналисты попросили главу государства прокомментировать недавние заявления его российского коллеги Дмитрия Медведева о том, что белорусский лидер якобы обещал признать независимость Абхазии и Южной Осетии, но этого до сих пор не сделал. По словам Александра Лукашенко, президент России не договаривает всех вещей по поводу сделанных ранее высказываний.

Лукашенко заявил о готовности Беларуси направить дополнительную помощь России для тушения пожаров. Говоря о принятом решении направить туда наших спасателей, Президент уточнил, что никаких звонков руководству России не делал, впрочем, к нему с этим вопросом тоже никто не обращался. Глава государства обратил внимание, что здесь никакой политики нет. Поэтому сообщения в некоторых СМИ о том, что якобы белорусское руководство использует нынешнюю ситуацию с пожарами в России в политических целях, неверны.

Александр Лукашенко уверен, что у России и США нет никаких тайных договоренностей по поводу Беларуси. Об этом Президент заявил, отвечая на вопрос возможности сговора двух стран в отношении судьбы Беларуси. Более того, Беларусь способна и хотела бы нормализовать отношения с США. Уже немало сделано в этом направлении. Есть много тем для переговоров, как с белорусской, так и с американской стороны.