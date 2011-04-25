Александр Лукашенко: Если люди сегодня готовы строить жилье, если людям нужны дома, пусть берут землю

Вопросы социально-экономического развития и благоустройства населенных пунктов Лунинецкого района были в центре внимания Александра Лукашенко. Президент ознакомился с развитием системы потребительской кооперации, торговым обеспечением населения, проживающего на пострадавших территориях. Не осталась без внимания главы государства и организация медицинского обслуживания.

Чернобыльские регионы сегодня уже мало чем отличаются от других белорусских территорий. Например, город Лунинец в самом центре Полесья. На 25 тысяч жителей здесь есть ледовая арена, мотодром, строится бассейн. Недавно появилась и современная клиника.

Чистые ухоженные улочки, гуляющие с детьми мамы. О том, что за 25 лет после трагедии жизнь здесь нормализовалась, свидетельствует все. Люди отсюда уже не уезжают на новые места жительства, как было в первые годы после трагедии.

Конечно, та же продукция сельского хозяйства, которую потребляют горожане, проходит серьезный радиационный контроль. В прошлом году, к слову, во всей Брестской области на это было выделено почти 13 миллиардов рублей. Как результат – в торговые сети поступает только нормативно-чистая продукция.

Узнать, как развивается торговля и что сегодня лежит на прилавках местных магазинов, решил и глава государства.

Универсам «Западный», куда зашел белорусский Президент, открыли всего восемь месяцев назад в новом микрорайоне, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Самый большой по площади и самый разнообразный по ассортименту – магазин уже стал популярнее других в городе. Продукция здесь не только Брестчины, но и самых разных уголков Беларуси.

Ажиотажный спрос на сахар и масло, который совсем недавно захлестнул белорусскую столицу, на глубинке отразился слабо. Разве что стали активнее покупать. На прилавках «белая сладость» в любых форматах. Хочешь – россыпью в пакетах, для искушенных – несколько видов рафинада.

Максим Сумар, председатель Лунинецкого районного потребительского общества:

Это надуманно. У нас был спрос. 74 тонны продали в марте, и 210 тонн в апреле. Проблемы не было. Насытили население.

Глава государства пообщался и с местными жителями. Похвалил за вкусную полесскую клубнику. Горожане, в свою очередь, пригласили Президента отведать будущий урожай.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Посеять мы посеяли. Будем надеяться, что год будет хороший. Хорошо, что люди к земле привязаны.

Если люди сегодня готовы строить жилье, если людям нужны дома, пусть берут землю. Желательно как-то рассредоточиваться по районам. Потому что если всех в Лунинец соберете, то трудно будет жить.

Еще одна важная тема сегодняшней рабочей поездки главы государства – здравоохранение. То, что инвестиции в здоровье – один из приоритетов нашей политики, уже ни для кого не новость. Сегодня качественная медицина – уже настоящий белорусский бренд. И не только в столице или областных центрах, но и в самых отдаленных уголках.

Модернизации клиник от сельских фапов до республиканских центров – поручение Президента. Лунинецкая центральная районная больница – как раз пример такой реинкарнации лечебных учреждений.

Ультрасовременной клиникой здесь обзавелись примерно полтора года назад, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Раньше лечебница Лунинца располагалась в сооружении 1901 года постройки. А местным жителям приходилось ездить за качественной медицинской помощью в Пинск или Барановичи. Теперь здесь самое современное оборудование. По поручению главы государства здесь оборудовали отделение гемодиализа.

Модернизированы по последнему слову техники акушерское отделение (оборудование, кстати, в основном белорусского производства), реанимация. Функционирует компьютерная томография. А в хирургическом отделении теперь готовы оперировать даже самых тяжелых пациентов.

Теперь работать в такой больнице врачи стремятся. Нехватки медперсонала здесь не ощущают. Заведующая акушерским отделением отмечает: такие условия не только вдохновляют сотрудников на работу, но и ее пациенток.

Ирина Миролюбова, заведующая акушерско-гинекологическим отделением УЗ «Лунинецкая центральная районная больница»:

Количество повторных родов заметно увеличилось. Много женщин, которые рожают третьего ребенка. Хотелось бы, чтобы этого было еще больше, но рост отмечается.

Новорожденных жителей райцентра навестил и Александр Лукашенко. А молодые мамы получили подарки от главы государства.

26 апреля поездка Президента Беларуси по регионам, пострадавшим в результате чернобыльской катастрофы, продолжится в Гомельской области.