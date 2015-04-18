Александр Лукашенко: Декрет №3 направлен против тунеядцев, а не честных людей, которые хотят работать и зарабатывать

Новости Беларуси. Декрет №3 направлен против тунеядцев, а не честных людей, которые хотят работать и зарабатывать. Об этом глава государства сообщил 18 апреля журналистам во время республиканского субботника. Возможность заработать дадут всем.

Как отметил Александр Лукашенко, те, кто сегодня действительно трудится, полностью поддерживают Декрет.

До конца года ситуация будет под особым контролем, чтобы никто незаконно не пострадал.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Никто никуда агулом не попадет. Те, кто попал в сложную ситуацию, для них есть соответствующее законодательство: люди с ограниченными возможностями, инвалиды и так далее. У нас-то в стране столько льгот и привилегий для этих людей… Те, кто трудятся и деток растят, по-моему, до 7 лет, чего переживать?! До семи лет ты никакой не тунеядец, расти своих детей. К примеру я говорю. Поэтому не надо особо переживать в этом плане. Декрет этот направлен против тунеядцев, а не честных людей, которые хотят работать и зарабатывать. Те, кто сегодня трудится, хочет трудиться, они всеми фибрами души, всеми руками «за». Потому что, наверное, не очень, когда ты работаешь с утра до вечера и смотришь, чтобы семью накормить, одеться и так далее, а некоторые, вообще не напрягаясь, на «Лексусах», «БМВ», «Мерседесах» разъезжают, не уплачивая даже копейки налогов в государственную казну. В поликлинику, школу, детский сад, еще куда-то — они первыми. Так там тоже деньги, это же построено за деньги людей. Поэтому все должны нести соответствующую нагрузку.

Но мы очень аккуратно, я в том числе, отслеживаем всю эту информацию в СМИ, где некая обеспокоенность. Мы ведем сейчас мониторинг последних решений. Поэтому не надо переживать и напрягаться. Не надо. Все будет нормально.

Предлагая этот декрет обществу, я исходил из настроений и тех, кто работает. Вам приятно, когда разгильдяй, который ни черта не делает, сегодня шикует? Нет. Я с советских времен это помню. Поэтому мы имели в виду это. Ошиблись — поправим. Но надо дать возможность, чтобы этот документ поработал.

Также во время общения с журналистами один из вопросов касался празднования 9 Мая.

Тем более в 2015 году юбилейная дата — 70-летие Великой Победы.

Планируется, что глава белорусского государства посетит российскую столицу 7-8 мая.

Там накануне праздника пройдут мероприятия в рамках ЕАЭС, СНГ и ОДКБ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

По разным причинам могут отказаться те или иные лидеры государства приехать в этот день в Москву на торжества. К примеру, если у них дома соответствующие торжества, так мы будем только это приветствовать. Будем радоваться, что вместе с нами этот День Победы празднуют и в других странах. Если же это в плане выпада против России, но не только против России, против все тех, по крайней мере, того советского народа и народов Восточной Европы, которую мы освобождали когда-то. Это против них выпад. Это неправильно. Да, надо нынешнюю ситуацию связывать с историей, но ведь то, что случилось, это была всемирная катастрофа, поэтому я не поддерживаю тех политиков, которые сегодня амбициозно отказываются приехать на празднование в Москву, хотя вроде бы раньше и обещали. Другое дело, когда ты занят дома.

Что касается досужих разговоров: будет президент в Минске в этот День Победы или не будет… Это недопустимо, когда нет главнокомандующего, а столько войск выведено в столицу, это вообще, в принципе, неприемлемо. В Беларуси по Конституции, кроме главнокомандующего, никто не может принимать парад. Поэтому парад будет или не будет. Если нет президента — никакого парада не будет парад. Если есть президент — будет парад. Президент 9 мая будет в Минске. У нас 9 мая свой такой же парад, как в Москве. Наверное, 7-8 мая мы сможем с делегациями из Беларуси посетить Москву, продемонстрировать наше единство с русским народом и другими, кто ценит эту победу. Я постараюсь 8 вернуться домой, а 9 провести парад в Минске. У нас своя страна, у нас большой праздник.