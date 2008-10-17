Александр Лукашенко дал поручение отработать проект Декрета о государственных гарантиях по вкладам населения

Об этом сообщил сегодня председатель правления Национального Банка Беларуси Пётр Прокопович по итогам встречи с главой государства.

Ожидается, что этот важный документ будет подписан уже на следующей неделе. Пётр Прокопович проинформировал также о том, что все прогнозные показатели денежно-кредитной политики Беларуси выполняются в полном объёме. Национальная валюта укрепилась по отношению к доллару США и эта стабильность будет сохраняться до конца года. Несмотря на сложности мирового финансового рынка, вклады населения в белорусских банках за два последних месяца существенно выросли.



Положения будущего Декрета Главы государства финансовые аналитики уже назвали беспрецедентными мерами противодействия мировому финансовому кризису. Пока бренд "Америка" переживает суровую проверку на прочность, альтернативные модели экономического развития становятся все более привлекательными.

Казалось, что все отрицательные рекорды уже установлены. Но мировые биржи в последние сутки вновь сорвались в штопор. Мониторы с биржевыми индексами – практически на каждой европейской улице. Люди в буквальном смысле хватаются за головы. Ведь за каждым пунктом этого снижения – миллиардные потери компаний, разорения не только банков, но и вкладчиков. На фоне слабого доллара и мирового финансового кризиса белорусский рынок пока – как фундамент стабильных денег. Минимальные внешние займы, независимая экономика и политическая стабильность.

В это сложно поверить, но в отличие от соседей, свои сбережения белорусы хранят в национальной валюте. Когда государство гарантирует – то и степень доверия к банкам возрастает. Это – уникальная система возврата вкладов. Ее действие распространяется на весь рынок банковских услуг. И не ограничена суммой, статусом или гражданством инвестора. Таких гарантий вкладчику по сохранению и приумножению капитала сегодня не дает ни одно государство. Закон белорусской финансовой территории прост – если мировые деньги тают – то лучше их заморозить – в белорусском банке.