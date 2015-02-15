Александр Лукашенко дал интервью телеканалу «Россия 1» по итогам встречи «нормандской четверки»

Новости Беларуси. По итогам встречи на высшем уровне в «нормандском формате» Президент Беларуси дал эксклюзивное блиц-интервью ведущему программы «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1» Сергею Брилеву.

Александр Лукашенко ответил на ряд вопросов, касающихся перспектив дальнейшего развития отношений Беларуси с Западом, становления Евразийского экономического союза.

Кроме этого президент дал краткую оценку итогам состоявшихся в Минске переговоров «нормандской четверки» по урегулированию кризиса в Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я хочу, чтобы вы понимали. Мы это не афишировали, но свои предложения и свою позицию к переговорам мы высказали. И все участники ее знали. Я уверен, что наша позиция в ближайшем будущем по Украине будет востребована. Вы это посмотрите, а я потом вам скажу. Поэтому наши предложения были известны. Может быть, это как-то повлияло на то, что вот в таком формате переговоры состоялись в Минске.

Беларусь видит перспективу в Евразийском Экономическом Союзе и не собирается из него выходить. Глава государства опроверг досужие разговоры о том, что Беларусь, якобы хочет выйти из этого интеграционного объединения.

Александр Лукашенко:

Если кто-то пытается меня упрекнуть (отслеживаю это после нашего диалога с журналистами), что Лукашенко хочет выйти из Евразийского союза. Да Господь с вами! Все гораздо проще, почему этот вопрос возник. У нас оппозиция начала упрекать меня и власть в том, что мы подписали этот договор, из которого «невозможно выйти». Я реагирую на это - вы читайте договор! Ни одна страна не подписывает договора, из которого нельзя было бы выйти! Поэтому, если уж очень больно и тесно, то из любого договора можно выйти, в том числе и Евразийского союза! Меня обвинили (но это привычно для меня), что «Лукашенко хочет выйти из этого договора». Зачем? Нам он очень выгоден, и мы видим перспективу в этом!

Один из вопросов касался оценки возможностей налаживания отношений Беларуси с Западом в результате прошедших минских переговоров в «нормандском формате».

Александр Лукашенко:

Я бы не говорил, что мы как-то наладили отношения с ними. Не лелею здесь никаких надежд. Абсолютно искренне и честно хочу сказать: я уже не в том возрасте, когда люди шарахаются, делают крутые, резкие повороты и так далее. Во-первых, извините за нескромность, я обладаю неким политическим опытом, не только багажом, он тоже за плечами есть. Я уже этого насмотрелся, видел разные переговоры, вел их. И, чтобы, знаете, голова закружилась... От чего, собственно, голова у меня закружилась?! От того, что меня попросили, мне поручили в конце концов организовать это мероприятие? Бог с вами, я не преувеличиваю здесь роль Беларуси и свою роль, как обычно. Не преувеличиваю!

Поэтому, если вы думаете, что это причина мне куда-то повернуться - выбросьте это из головы. Этого, во-первых, никогда не будет. Во-вторых, откровенно говорю, меня и не приглашают, и там не ждут. А в-третьих, мы же с вами русские люди. О чем речь, мы с вами люди, родившиеся на одной земле, у нас есть общая история. У нас общие взгляды. И, наверное, немаловажно, как бы вы там ни думали о наших отношениях, с Президентом России мы друзья, не только братья родные, но и друзья. Вот из этого и исходите.