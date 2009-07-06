Александр Лукашенко дал интервью австрийской газете «Die Presse» (ВИДЕО)

Приоритеты Беларуси в сотрудничестве и с Европой, и с Россией определит время — заявил Президент.

Отвечая на вопрос об участии Беларуси в Таможенном союзе с Россией и Казахстаном, и в зоне свободной торговли с ЕС, глава государства заявил: лишь временной фактор определит приоритетность участия Беларуси в этих двух структурах.

Сейчас Беларусь интересует партнерство и в российско-казахском Таможенном союзе, и в европейской зоне свободной торговли. Скорость их реального создания повлияет на наше в них участие, подчеркнул Президент, отвечая на вопрос австрийского корреспондента Эдуарда Штайнера.

Журналист издания «Die Presse» задал белорусскому лидеру около двух десятков вопросов. Большинство касались отношений Минска с Россией и официальным Брюсселем.

— Для нас приоритетно то, что раньше мы можем реализовать. Если таможенный союз с 2010 года реально начнет действовать — это и будет нашим приоритетом. Наша экономика открыта. Поэтому нам ждать нечего. Будет зона свободной торговли Беларуси-Казахстана-России с Европейским союзом или нет – мы ещё это не знаем. Это пока разговоры. Было бы здорово, было бы очень хорошо. Если мы создадим таможенный союз с казахами и россиянами, нам это будет выгодно, если получится, мы в ВТО вместе будем двигаться. И, естественно, будет очень выгодно, если мы образуем зону свободной торговли с Европейским Союзом. Это будет очень здорово, — сказал Александр Лукашенко.

«Die Presse» — наиболее авторитетное австрийское печатное СМИ. Тираж газеты достигает 200 тысяч экземпляров. Издание имеет развитую корреспондентскую сеть на всех континентах. На его страницах часто публикуют интервью с президентами иностранных государств.